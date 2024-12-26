Рынок нефти может выйти в профицит в 1К25 - Росбанк

Рынок нефти может выйти в профицит в 1 квартале 2025 года, говорится в аналитическом материале Росбанка.

"Настроения нефтяного рынка весьма изменчивы в связи с конфликтом на Ближнем Востоке, оценкой рисков от президентства Д.Трампа и спроса из Китая, - отмечают эксперты банка. - Из-за падения цены нефти страны ОПЕК+ заняли острожную позицию, дважды отложив "нормализацию" (повышение) квот добычи. Однако им все сложнее сохранять консенсус из-за угроз потери рынка в пользу стран вне ОПЕК+ (в США и Латинской Америке). Позиция США может быть особенно усилена, если Д.Трамп воплотит обещание смягчить экологические нормы для добывающих отраслей. Однако ценовые условия временно балансируются рисками снижения поставок из Ирана".

Под вопросом, на взгляд аналитиков, остается спрос на нефть от Китая. Власти Поднебесной наращивают стимулы для ускорения роста экономики, однако их эффективность будет зависеть от масштаба "тарифных разногласий" с США.

"Риск навеса предложения нефти, на фоне роста добычи вне ОПЕК+ и возможного конкурентного ответа внутри ОПЕК+, может быть усилен проблемами Китая, - полагают в Росбанке. - Эти факторы ограничивают ценовой предел для цены Urals ($60-65/барр), повышая риски ее коррекции в течение года".

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