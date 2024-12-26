"Финам" открыл торговую идею: покупать акции Полюса с целью 15700 руб

"Финам" открыл торговую идею "покупать акции ПАО "Полюс" с целью 15700 рублей за штуку" с горизонтом инвестирования 1-2 месяца. Цена входа: текущая рыночная, потенциальная доходность: 11,5%, стоп-приказ: 13000 руб., говорится в комментарии инвестиционной компании.

Аналитики ожидают, что компания закроет дивидендный гэп достаточно быстро на фоне долгосрочных перспектив кратного увеличения производственных мощностей и возобновления дивидендной программы.

"Котировки движутся в долгосрочном восходящем тренде, цена отскочила от уровня поддержки, есть шансы закрытия дивидендного гэпа, - отмечают в "Финаме". - При объеме позиции 10% и выставлении стоп-заявки на уровне 13 000 руб. риск на портфель составит 0,77%. Соотношение прибыль/риск составляет 1,5".

ПАО "Полюс" - крупнейший производитель золота в России и одна из пяти ведущих мировых золотодобывающих компаний с одной из самых низких себестоимостью производства. "Полюс" занимает первое место в мире по доказанным и вероятным запасам золота в мире - 104 млн унций.

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