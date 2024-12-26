S&P 500, вероятно, будет колебаться в диапазоне 6010-6070п в четверг - Freedom Finance Global

Индекс S&P 500, вероятно, будет колебаться в диапазоне 6010-6070 пунктов на торгах в четверг, баланс рисков нейтральный, волатильность прогнозируется низкая, говорится в материале аналитика Freedom Finance Global Сакена Исмаилова.

"На внешних площадках сохраняется преимущественно восходящая динамика, основным локомотивом роста на азиатских рынках выступает японский Nikkei 225 (+1,12%), позитивно отреагировавший на объявление о рекордных бюджетных планах на предстоящий год. Фьючерсы на основные американские фондовые индексы в целом демонстрируют умеренно негативную динамику. Мы ожидаем продолжения "Санта-ралли" и оцениваем баланс рисков на предстоящую сессию как нейтральный при низкой волатильности. Ориентируемся на колебания S&P 500 в диапазоне 6010-6070 пунктов", - пишет эксперт в обзоре инвесткомпании.

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