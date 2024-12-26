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26 декабря 2024 года 12:45
"Финам" присвоил рейтинг "покупать" акциям Invesco Solar ETF
"Финам" понизил прогнозную стоимость акций Invesco Solar ETF с $55,2 до $48,4 за штуку на горизонте года в связи с неопределенностью относительно политики Дональда Трампа по отношению к возобновляемым источникам энергии (ВИЭ), сохранив при этом рейтинг "покупать", сообщается в материале аналитика Сергея Кауфмана. "За последний год Invesco Solar ETF упал более чем на 35% на фоне влияния снижения цен на солнечные панели, неопределенности относительно влияния политики Трампа на развитие солнечной энергетики в Штатах и все еще жесткой денежно-кредитной политики в ряде стран. При этом даже с учетом данных факторов актуальные прогнозы предполагают, что темпы ввода новых мощностей в сфере солнечной энергетики в Китае, США и ЕС будут рекордными или почти рекордными в ближайшие годы, это позволит сохранять позитивный взгляд на ETF, - пишет эксперт инвесткомпании. - Для расчета целевой цены ETF мы использовали основанный на ожиданиях консенсуса средневзвешенный "апсайд" входящих в него акций". Invesco Solar - ETF, нацеленный на инвестиции в акции представителей солнечной энергетики. Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.
Опубликовано: /Интерфакс/
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Ключевые слова: МИР-ETF-АКЦИИ-РЕКОМЕНДАЦИЯ
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