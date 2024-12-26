Цены на нефть слабо меняются утром четверга

Рынок акций Японии активно растет, индекс Шанхая слабо поднимается в четверг. Нефть стабильна в четверг утром, Brent торгуется у $73,6 за баррель.

Фондовые индексы Японии и материкового Китая растут в четверг, рынок акций Южной Кореи снижается, а биржи Гонконга и Австралии закрыты в связи с празднованием католического Рождества.

"Если предрождественская динамика сохранится, азиатские рынки продолжат расти, - сказал Джун Ронг Йип из IG Asia Pte в Сингапуре. - Слабость иены на фоне расхождения в политике Федрезерва и Банка Японии оказывает некоторую поддержку японским акциям в четверг".

Китайский индекс Shanghai Composite к 8:34 МСК повысился на 0,07%.

Накануне Народный банк Китая сохранил ставку по кредитам сроком на год, выдаваемым по программе среднесрочного кредитования (MLF), на уровне 2% годовых. Вливания ЦБ в финансовую систему в рамках MLF составили 300 млрд юаней ($41 млрд).

Значение японского индекса Nikkei повысилось на 1,1%.

В среду глава Банка Японии Кадзуо Уэда сказал, что ЦБ необходимо внимательно следить за различными рисками, и не дал сигналов трейдерам о том, будут ли повышены процентные ставки в следующем месяце.

Лидерами роста выступают акции J. Front Retailing, дорожающие на 8,5% благодаря сильной отчетности. Цена бумаг Mitsubishi Motors растет на 7,4%, Toyota Motor - на 6,7%, Nissan Motor - на 5,4%, Mazda Motor - на 4,8%.

Тем временем капитализация Socionext опускается на 1,3%, Rakuten - на 1,1%, Olympus - на 0,8%.

Значение южнокорейского индекса Kospi понизилось на 0,4%.

Стоимость акций Samsung Electronics упала на 1,3%, Hyundai Motor - увеличилась на 0,7%.

Цены на нефть эталонных марок слабо меняются утром в четверг в ожидании данных об изменении запасов топлива в США.

Февральские фьючерсы на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures к 8:12 мск подорожали на 1 цент, до $73,59 за баррель.

Котировки февральских фьючерсов на WTI на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи (NYMEX) к указанному времени повысились на 2 цента, до $70,12 за баррель.

В среду торги нефтяными фьючерсами не проводились в связи с празднованием католического Рождества.

По оценкам Американского института нефти (API), резервы нефти в США за прошлую неделю упали на 3,2 млн баррелей. Если официальные данные подтвердят эту оценку, сокращение запасов будет зафиксировано по итогам пятой недели подряд.

API получает информацию от операторов НПЗ, нефтехранилищ и трубопроводов на добровольной основе. Официальный отчет министерства энергетики будет опубликован в 19:00 мск в четверг, и опрошенные Trading Economics аналитики в среднем прогнозируют снижение запасов нефти на 1,6 млн баррелей.

"Динамику цен в это время года нужно оценивать с известными оговорками", однако те трейдеры, которые продолжают торговать, в целом настроены позитивно, что отчасти объясняется сигналами о существенном сокращении запасов в США, сказал Крис Уэстон, руководитель отдела исследований Pepperstone Group.