"Газпромбанк Инвестиции" открыл торговую идею: покупать акции IVA с целью 345 руб

"Газпромбанк Инвестиции" открыл торговую идею "покупать акции IVA Technologies с целью 345 рублей за штуку" с горизонтом инвестирования декабрь 2025 года. Цена входа: текущая рыночная, потенциальная доходность: 76%, сообщается в материале аналитиков сервиса.

Причины потенциального роста котировок бумаг, по мнению экспертов, следующие:

- Потенциал рынка ПО.

- Финансовые результаты эмитента за 2024 год.

- Низкая долговая нагрузка компании (на 30 июня 2024 года чистый долг компании составил 639,1 млн рублей, а соотношение чистого долга к показателю EBITDA находится на низком уровне - 0,31).

- Дивидендная политика (по оценке аналитиков сервиса, учитывая низкую долговую нагрузку компании, IVA Technologies сможет направлять на выплату дивидендов не менее 50% скорректированной чистой прибыли, а величина дивидендов на одну акцию вырастет с 11 до 51,1 рубля в течение 2024-2028 годов).

"Российский рынок корпоративной коммуникации характеризуется высоким потенциалом роста в связи с переходом российских компаний на отечественные инструменты видео-конференц-связи (ВКС) при наличии государственной поддержки, - пишут эксперты сервиса в комментарии. - IVA Technologies обладает высоким потенциалом роста выручки на уровне 40,7% CAGR (совокупный среднегодовой темп роста) в период 2023-2028 годов при росте рентабельности с 2024 по 2028 год".

Обращают внимание аналитики "Газпромбанк Инвестиций" и на возможные риски: рост затрат на исследования и разработки, а также на увеличение штата, что временно может оказывать давление на рентабельность чистой прибыли; рост ставки налога на прибыль для IT-компаний.

IVA Technologies - ведущий российский разработчик экосистемы корпоративных коммуникаций, который объединяет 15 продуктов и решений и помогает компаниям выстраивать внутреннее и внешнее бизнес-общение через любое устройство: персональный компьютер, планшет, смартфон, офисный телефон или терминал ВКС.

Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.