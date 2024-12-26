Индекс Мосбиржи способен подняться к 2800п до конца 2024г - ПСБ

Индекс Мосбиржи вполне способен до конца текущего года подняться к отметке 2800 пунктов, считает аналитик Промсвязьбанка (ПСБ) Алексей Головинов.

"Инвесторы, готовые к повышенным рискам, могут рассмотреть к покупке бумаги компаний, которые сильно упали в 2024 году. Это акции девелоперов, "ВК", "Мечела" и "М.Видео". На волне роста всего рынка они могут демонстрировать динамику, опережающую индекс, - отмечает эксперт в обзоре. - Более консервативным инвесторам можно обратить внимание на акции с хорошей дивидендной доходностью - преимущественно экспортеры, такие как "Роснефть", "Татнефть", "ЛУКОЙЛ" и "НЛМК". Также неплохой идеей выглядят акции компаний с высоким потенциалом органического роста. В первую очередь это "Яндекс", Ozon и "Т-Технологии".

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