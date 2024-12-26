Цены рублевых корпбондов в четверг не продемонстрируют яркой динамики на фоне противоречивых факторов

Москва. 26 декабря. Цены рублевых корпоративных облигаций в четверг, скорее всего, не продемонстрируют ярко выраженной динамики под влиянием противоречивых внутренних факторов, а также отсутствия сигналов с мировых рынков капитала из-за празднования католического Рождества, полагают эксперты "Интерфакс-ЦЭА".

В среду биржи США, Великобритании, Германии Франции и других стран Европы, а также Гонконга, Южной Кореи и Австралии были закрыты в связи в Рождеством. Многие площадки останутся закрытыми и в четверг.

Фондовые индексы Японии и материкового Китая растут в четверг, рынок акций Южной Кореи снижается, а биржи Гонконга и Австралии закрыты в связи с празднованием католического Рождества. Китайский индекс Shanghai Composite к 8:34 МСК повысился на 0,07%. Накануне Народный банк Китая сохранил ставку по кредитам сроком на год, выдаваемым по программе среднесрочного кредитования (MLF), на уровне 2% годовых. Вливания ЦБ в финансовую систему в рамках MLF составили 300 млрд юаней ($41 млрд). Значение японского индекса Nikkei повысилось на 1,1%. В среду глава Банка Японии Кадзуо Уэда сказал, что ЦБ необходимо внимательно следить за различными рисками, и не дал сигналов трейдерам о том, будут ли повышены процентные ставки в следующем месяце. Вместе с тем значение южнокорейского индекса Kospi понизилось на 0,4%.

В свою очередь цены на нефть эталонных марок слабо меняются утром в четверг в ожидании данных об изменении запасов топлива в США. Февральские фьючерсы на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures к 9:20 мск подорожали всего на 6 центов, до $73,64 за баррель. Котировки февральских фьючерсов на WTI на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи (NYMEX) к указанному времени повысились на 7 центов, до $70,17 за баррель. В среду торги нефтяными фьючерсами не проводились в связи с празднованием католического Рождества.

По оценкам Американского института нефти (API), резервы нефти в США за прошлую неделю упали на 3,2 млн баррелей. Если официальные данные подтвердят эту оценку, сокращение запасов будет зафиксировано по итогам пятой недели подряд. Официальный отчет министерства энергетики будет опубликован в 19:00 мск в четверг, и опрошенные Trading Economics аналитики в среднем прогнозируют снижение запасов нефти на 1,6 млн баррелей.

Торговая активность на рынке рублевых корпоративных облигаций 25 декабря выросла в 1,3 раза относительно предыдущего торгового дня и осталась заметно выше средних значений - суммарный объем торгов бондами на Московской бирже составил 42,627 млрд рублей, из которых на основные торги пришлось 13,414 млрд рублей. При этом котировки большинства выпусков корпоративных облигаций продемонстрировали умеренный рост.

Ценовой индекс IFX-Cbonds-P по итогам торгов в среду вырос на 0,44% и составил 105,48 пункта, а индекс полной доходности IFX-Cbonds за день прибавил 0,47%, поднявшись до 958,22 пункта. Среди бумаг, входящих в индекс IFX-Cbonds-P, в лидерах повышения оказались облигации "Мэйл.Ру Финанс-001Р-01" (+1,74%), "Почта России БО-002P-01" (+1,4%), "Ростелеком-002P-01R" (MOEX: RTKM) (+1,36%) и "Магнит БО-004Р-01" (+1,33%), а в лидерах снижения - облигации "Ростелеком-001P-01R" (-0,58%), "Ростелеком-001P-03R" (-0,33%) и "Эталон-Финанс-П03" (-0,11%).

Из корпоративных событий аналитики отмечают, что ПАО "МТС" (MOEX: MTSS) завершило размещение выпуска 3-летних облигаций серии 002P-03 объемом 50 млрд рублей. По выпуску предусмотрены полугодовые переменные купоны с привязкой к RUONIA, спред установлен в размере 2% годовых.

АО "ИНК-Капитал" (основной собственник "Иркутской нефтяной компании") завершило размещение 2-летних облигаций серии 001Р-02 объемом 30 млрд рублей. Сбор заявок на выпуск прошел 20 декабря. Купоны по выпуску квартальные и переменные, определяемые как сумма доходов за каждый день купонного периода исходя из ключевой ставки Банка России + спред в размере 4,5% годовых.

ООО "ЭН+Гидро" (ранее "ЕвроСибЭнерго-Гидрогенерация") завершило размещение 2-летних облигаций серии 001PС-06 объемом 7 млрд рублей. Сбор заявок на выпуск прошел 19 декабря. Купоны по выпуску переменные, ежемесячные, определяемые как сумма доходов за каждый день купонного периода, исходя из ключевой ставки Банка России, плюс спред в размере 5% годовых.

ООО "Баимская Холдинг" завершило размещение выпуска облигаций серии 001Р-01 со сроком обращения 18,5 года объемом 500 млн рублей. Ставка годовых купонов до погашения установлена на уровне 0,01% годовых. Заем размещался в рамках программы облигаций компании серии 001Р объемом 50 млрд рублей. В рамках бессрочной программы бумаги могут быть размещены на срок до 50 лет.

ПАО "АПРИ" (MOEX: APRI) завершило размещение выпуска 4-летних облигаций серии БО-002P-06 с офертой через 1,5 года заявленным объемом 200 млн рублей, реализовав 15,475% эмиссии на 30,95 млн рублей. По выпуску предусмотрены переменные ежемесячные купоны, которые будут рассчитываться по формуле: сумма доходов за каждый день купонного периода, исходя из значения ключевой ставки Банка России, плюс спред в размере 8% годовых. Также предусмотрена амортизация: по 25% от номинала будет погашено в даты окончания 40-го, 43-го, 46-го и 49-го купонов.

АО "Государственная транспортная лизинговая компания" (OKPO code: 57992197) (ГТЛК) продлевает до 31 января 2025 года размещение 5-летних облигаций серии 002Р-04 с офертой через 3 года, планируется, что объем выпуска составит до 10 млрд рублей. Сбор заявок на выпуск прошел 15 ноября, размещение должно было завершиться до 23 декабря. Однако, как отмечает ГТЛК, в связи с существенным спросом на облигации серии 002P-04, который обеспечили физические лица, эмитентом было принято решение продолжить размещение на Московской бирже до конца января 2025 года. Ставка 1-36-го ежемесячных купонов установлена на уровне 25% годовых, что соответствует доходности к оферте в размере 28,07% годовых. Приобретение ценных бумаг в период размещения возможно по цене, равной 100% от номинальной стоимости облигаций, в дату начала размещения, или 100% от номинальной стоимости облигаций плюс накопленный купонный доход - в остальные даты. Выпуск доступен для приобретения неквалифицированным инвесторам.

ООО "ВТБ факторинг" установило размер спреда к ключевой ставке ЦБ дебютного 2-летнего выпуска облигаций серии БО-01 объемом 1 млрд рублей на уровне 2,15% годовых. Купоны переменные и ежемесячные. Сбор заявок на выпуск прошел 25 декабря. Техразмещение начнется 27 декабря и продлится до 28 января 2025 года или даты размещения последней облигации выпуска. Ранее компания на публичный долговой рынок не выходила.

ООО "Совкомбанк факторинг" установил величину спреда к ключевой ставке ЦБ РФ для 1-6 купонов выпуска 3-летних биржевых облигаций серии 002P-01 объемом 20 млрд рублей на уровне 2% годовых. Предусмотрены переменные ежемесячные купоны, которые будут рассчитываться по формуле: сумма доходов за каждый день купонного периода, исходя из значения ключевой ставки Банка России, плюс спред. Объявлена полугодовая оферта. Компания проводит сбор заявок на выпуск с 11:00 МСК 25 декабря до 16:00 МСК 26 декабря. Техразмещение запланировано на 27 декабря. Выпуск будет размещен в рамках программы биржевых облигаций эмитента серии 002Р объемом 100 млрд рублей.

Авто финанс банк увеличил объем программы облигаций серии 001Р со 100 млрд рублей до 450 млрд рублей. Соответствующие изменения в программу и проспект 23 декабря внесла Московская биржа.

МФК "МигКредит" установила ставку 13-24-го купонов облигаций серии 002MC-03 на уровне 26,5% годовых. Трехлетний выпуск на 300 млн рублей был размещен в январе 2024 года по ставке ежемесячного купона 21% годовых до оферты с исполнением 15 января 2025 года. По выпуску с 13-го купона начнется амортизация: ежемесячно будет выплачиваться по 4% от номинала вплоть до погашения.

ООО "Глобал факторинг нетворк Рус" установило ставку 14-го купона облигаций серии БО-04-001P на уровне 27,31% годовых. Размещение 4-летнего выпуска объемом 150 млн рублей закончилось в январе 2024 года. Ставка 1-го купона установлена на уровне 20,5% годовых. Ставка 2-48-го купонов переменная и рассчитывается по формуле: срочная версия процентной ставки RUONIA на месяц плюс премия 6% годовых. Купоны ежемесячные. По выпуску предусмотрена амортизационная структура погашения: по 4% от номинала будет погашено в даты окончания 24-48-го купонов.

ООО "Микро капитал Руссия" выкупило по оферте 400 тыс. облигаций 3-й серии по цене 100% от номинала, что составляет 60,94% выпуска. Трехлетний выпуск на 656,4 млн рублей компания размещала с августа 2023 года по январь 2024 года. Ставка квартальных купонов установлена на уровне 15,5% годовых до погашения. Компания также приобрела по оферте 5 тыс. 679 облигаций 2-й серии по цене 94% от номинала, что составляет около 0,1% займа. Эмитент разместил 2-летний выпуск 2-й серии на 4,98 млрд рублей в июне 2023 года по ставке квартального купона 12% годовых до погашения.

ООО "Транс-Миссия" (агрегатор сервиса "Таксовичкоф") выкупило по оферте 89 тыс. 88 облигаций серии БО-02 по цене 100% от номинала, что составляет 29,696% эмиссии. Четырехлетний выпуск на 300 млн рублей был размещен в декабре 2023 года по ставке ежемесячного купона 20,24% годовых до исполненной оферты. Ставка 13-48-го купонов установлена на уровне 30% годовых. Начиная с 33-го купонного периода для выпуска предусмотрена ежеквартальная амортизация по 5% от номинала.

Банк "Авангард" (MOEX: AVAN) выставил на 22 января оферту по соглашению с владельцами облигаций серии БО-001P-02. Количество приобретаемых бумаг - до 3 млн штук, цена приобретения - 100% от номинала. Период подачи заявок на приобретение - с 10:00 мск 15 января до 15:00 мск 21 января. Десятилетний выпуск на 3 млрд рублей был размещен в сентябре 2019 года. Ставка 25-72-го ежемесячных купонов облигаций установлена на уровне 0,01% годовых до оферты с исполнением 4 апреля 2025 года. Других выпусков облигаций банка в обращении нет.