Индекс Мосбиржи может подняться в диапазон 2800-2900п в начале 2025г - БКС Экспресс

Индекс Мосбиржи может подняться в диапазон 2800-2900 пунктов в начале следующего года, а к его концу возможен и уровень в 3500 пунктов, считает эксперт БКС Экспресс Михаил Зельцер.

"Рынок за считанные дни смог ликвидировать половину годового провала. Если 17 декабря было 1,5-летнее "дно", индекс Мосбиржи падал на 2370 пунктов, то в среду бенчмарк обновил максимумы за месяц. Важно, что биржевой сантимент изменился, а долгоиграющие нисходящие технические формации дали трещину. Теперь индекс уже в локальном ростовом тренде, декабрьская "бычья свеча" впечатляет - спорить с рынком не стоит, а "шортить" такое чревато", - пишет аналитик в обзоре.

По мнению Зельцера, в начале 2025 года ожидается выход индекса в область 2800-2900 пунктов, а под занавес года может быть и 3500 пунктов. Причина оптимизма - сигналы ЦБ о замедлении частного и корпоративного кредитования, что совсем скоро может привести к падению темпа роста инфляции, указывает он. А за этим стоит ждать и монетарного разворота. "По нашим оценкам, первый секвестр ставки случится в конце I полугодия 2025 года, а на конец года не исключаем снижение стоимости фондирования ближе к 16%. На рынках акций и облигаций такое отыгрывается заранее, при фактическом начале цикла послабления ДКП рынок по идее уже должен быть намного выше текущих", - отмечает эксперт в материале.

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