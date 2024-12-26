ПСБ сохраняет умеренно оптимистичную оценку рынка облигаций на 2025г

Промсвязьбанк (ПСБ) в целом сохраняет умеренно оптимистичную оценку российского рынка облигаций на следующий год, говорится в материале управляющего по анализу банковского и финансового рынков Дмитрия Грицкевича.

Аукционы Минфина в среду несколько охладили вторичный рынок ОФЗ - индекс RGBI скорректировался на 0,75 п. (до 106п); доходность индекса выросла на 14 б.п. (до 16,46% годовых), констатирует эксперт.

"15-летний выпуск был размещен на 17 млрд руб.; 5-летний - на 51 млрд руб. В целом благодаря размещению флоатеров на 1,9 трлн руб. Минфин выполнил программу заимствований на 2024 год в размере 4,4 трлн руб. по номиналу. Программа заимствований на следующий год также амбициозная - 4,8 трлн руб. гросс (примерно 3,5 трлн руб. нетто). Однако поддержкой ее реализации будут сохраняющиеся ожидания ослабления денежно-кредитной политики и торможение кредитования", - отмечает Грицкевич.

"Мы в целом сохраняем умеренно оптимистичный взгляд на рынок облигаций на следующий год - целесообразным увеличить долю ОФЗ-ПД срочностью от 10 лет (и/или корпоративных выпусков с фиксированным купоном с рейтингом "ААА-АА" и срочностью около 3 лет) до 20% долгового портфеля, - пишет аналитик банка в обзоре. - При этом корпоративные флоатеры в условиях высокой неопределенности должны оставаться основой облигационного портфеля с долей 50-60%). Также в облигационных портфелях должны присутствовать валютные замещающие облигации для защиты от рисков ослабления рубля (с долей 20-40% долгового портфеля)".

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