"Мои Инвестиции" позитивно оценивают акции Астры

"Мои Инвестиции" позитивно оценивают акции ГК "Астра", прогнозная стоимость бумаги может составить 650-700 рублей за штуку, говорится в обзоре аналитиков телеграм-канала.

Совет директоров эмитента утвердил новую дивидендную политику компании, которая предусматривает выплату дивидендов в размере 25% от скорректированной чистой прибыли вместо 50% ранее, отмечают эксперты. Также дивиденды теперь будут выплачиваться только по итогам двенадцати месяцев. При этом совет директоров может принять решение о выплате специальных дивидендов.

"Мы полагаем, что данное решение нейтрально для акций компании, так как это совсем не дивидендная история и дивидендная доходность до сих пор была чисто символической. Позитивно смотрим на акции компании и считаем справедливой для них цену в 650-700 руб./акцию против цены закрытия среды в 461 руб." - пишут аналитики в комментарии.

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