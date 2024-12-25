Акции Интер РАО - защитный инструмент для консервативных инвесторов на 2025г - ПСБ

Акции "Интер РАО" могут стать защитным инструментом для консервативных инвесторов в 2025 году, говорится в стратегии аналитиков Промсвязьбанка (ПСБ) на следующий год.

С ростом экономики в 2024 году и сопутствующим увеличением энергопотребления (прогнозируем рост на 5-7% г/г) правительство уже проиндексировало тарифы на электроэнергию, констатируют эксперты. Для населения повышение составило 8,9%, тарифы продолжат расти в ближайшие годы: в 2025 году на 12,6%, в 2026 году на 5,2%, а в 2027 году на 4%.

"Индексация тарифов остается основным драйвером роста выручки электрогенерирующих компаний. Поэтому бумаги компаний сектора рассматриваем как защитные активы для консервативных инвесторов, реализацию недооценности ряда бумаг стоит ждать по мере улучшения общерыночных настроений", - указывают аналитики банка.

"Интер РАО" стабильно выплачивает дивиденды на протяжении многих лет. Ожидается, что котировки акций не будут расти значительно быстрее индекса Мосбиржи, но в периоды экономической нестабильности они демонстрируют устойчивость. Мы рассматриваем акции "Интер РАО" как защитный инструмент, приносящий 11% дивидендной доходности в 2025 году", - пишут эксперты ПСБ в материале.

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