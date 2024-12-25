Рубль днем уверенно растет в паре с юанем благодаря подготовке экспортеров к последним налоговым выплатам года

Москва. 25 декабря. Китайский юань активно дешевеет на Московской бирже днем в среду, рубль уверенно растет благодаря подготовке экспортеров к последним налоговым выплатам года. Согласно календарю Федеральной налоговой службы, в этом месяце единый день налоговых выплат был перенесен с рабочей субботы, 28 декабря, на среду, 25-е число. Таким образом, сегодня в бюджет должны быть перечислены налог на прибыль, НДПИ, акцизы и страховые взносы.

Курс юаня в 15:00 мск составил 13,577 руб., что на 12,3 коп. ниже уровня закрытия предыдущих торгов.

Торги долларом и евро не проводятся на Московской бирже с 13 июня из-за санкций. В связи с этим наиболее подходящими ориентирами колебаний курса (в том числе для внебиржевого рынка) являются котировки однодневного фьючерсного контракта с автопролонгацией на курс "доллар США - российский рубль" (USDRUBF) и такого же контракта на курс "евро - российский рубль" (EURRUBF).

Контракт USDRUBF к 15:00 мск уменьшился относительно закрытия предыдущего торгового дня на 6 копеек, до 102,4 руб./$1; контракт EURRUBF упал на 35 копеек, до 105,41 руб./EUR1.

Вероятно умеренное укрепление рубля к юаню в январе следующего года из-за традиционного снижения спроса на валюту со стороны импорта и реализации накопленной за новогодние каникулы выручки экспортеров, говорится в материале аналитиков инвестиционной компании "Алор Брокер".

"Рубль продолжает укрепляться. Следующая преграда на пути укрепления российской валюты лежит в районе 13,5 за юань. В ближайшие дни рубль будет получать поддержку от приближения пика налогового периода, но в то же время может увеличиться спрос на юань со стороны инвесторов как на инструмент хеджирования переноса "лонгов" по акциям и облигациям через новогодние праздники, - указывают эксперты. - В январе ждем умеренное укрепление курса рубля из-за традиционного снижения спроса на валюту со стороны импорта и реализации накопленной за новогодние каникулы выручки экспортеров".

Цены на нефть выросли по итогам предпраздничных торгов во вторник, восстановив понесенные накануне потери. В среду биржи США, Великобритании, Германии, Франции и других стран Европы, а также Гонконга, Южной Кореи и Австралии закрыты в связи в Рождеством. Многие площадки останутся закрытыми и в четверг.

Стоимость февральских фьючерсов на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures поднялась на 1,3%, до $73,58 за баррель. Фьючерсы на нефть WTI на февраль на торгах Нью-Йоркской товарной биржи (NYMEX) подорожали на 1,2%, до $70,1 за баррель.

Сообщения СМИ о том, что в 2025 году Китай может выпустить специальные казначейские облигации на рекордную сумму 3 трлн юаней ($411 млрд) с целью привлечения средств для поддержки национальной экономики обнадежили нефтяных трейдеров. Китай является одним из крупнейших мировых импортеров и потребителей нефти.

Поддержку котировкам продолжают оказывать опасения, связанные с геополитической напряженностью в Восточной Европе и на Ближнем Востоке, а также перспектива ужесточения санкций против России и Ирана.

Между тем сдерживающее влияние на нефтяные цены оказывают ожидания избытка предложения сырой нефти на фоне неясных перспектив спроса и укрепление доллара США, делающее сырьевые товары менее привлекательными.

Рынок оценивает последние заявления избранного президента США Дональда Трампа, пригрозившего восстановить контроль Вашингтона над Панамским каналом, если плата за проход по нему судов не будет снижена, а также ждет официальных данных по коммерческим запасам нефти в США, которые на этой неделе будут опубликованы с задержкой из-за праздников.