"Т-Инвестиции" подтверждают рекомендацию "покупать" для акций Группы Астра

"Т-Инвестиции" подтверждают рекомендацию "покупать" для акций ПАО "Группа Астра" (компании группы занимаются разработкой инфраструктурного ПО, включая операционную систему Astra Linux) с прогнозной стоимостью на уровне 610 рублей за штуку, сообщается в обзоре брокера.

Эмитент пересмотрел дивидендную политику. Теперь представитель IT-сектора может делиться с акционерами прибылью раз в год по итогам двенадцати месяцев. Дивиденды могут составить не менее 25% от скорректированной чистой прибыли минус капитальные расходы при показателе Чистый долг/скорректированная EBITDA менее 1, указывают эксперты.

Частота выплаты дивидендов снизилась, как и их потенциальный размер. Как сообщает компания, новые условия продиктованы необходимостью поддержки планов долгосрочного развития, отмечают аналитики брокера.

"Астра", как и многие российские представители IT рынка - это в первую очередь "компания роста". В начале года эмитент установил для себя цель показать трехкратное увеличение выручки к 2025 году. Судя по результатам за девять месяцев текущего года, нам задача кажется достижимой. Наша целевая цена - 610 рублей за акцию", - пишут эксперты "Т-Инвестиций" в обзоре.

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