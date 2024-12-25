"Финам" открыл торговую идею: покупать акции Газпрома с целью 140 руб

"Финам" открыл торговую идею "покупать акции "Газпрома" с целевой ценой 140 рублей за штуку" с горизонтом инвестирования 1 месяц. Цена входа: текущая рыночная, потенциальная доходность: 14,7%, стоп-приказ: 110 руб., говорится в комментарии инвестиционной компании.

Аналитики обращают внимание на заявления руководства "Газпрома" о том, что EBITDA компании по итогам 2024 года, по консервативным оценкам, составит более 2,8 трлн руб., а уровень долговой нагрузки по показателю Чистый долг/EBITDA по итогам 2024 года снизится до 2,1. Поступления от продажи газа составят 4,6 трлн руб., что на 155 млрд руб. больше, чем было запланировано при утверждении первоначального финансового плана, отметил топ-менеджер.

"С технической точки зрения цена оттолкнулась от сильного уровня поддержки. При объеме позиции в 5% и выставлении стоп-заявки на уровне 110 руб. риск на портфель составит 0,49%. Соотношение прибыль/риск составляет 1,51", - указывают аналитики.

"Газпром" - российская транснациональная энергетическая компания, более 50% (контрольный пакет) акций которой принадлежит государству.

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