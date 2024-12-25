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25 декабря 2024 года 13:04
Акции Газпрома существенно недооценены рынком - Freedom Finance Global
Акции "Газпрома" торгуются у исторических минимумов и существенно недооценены рынком, полагает аналитик Freedom Finance Global Владимир Чернов. "Акции "Газпрома" 24 декабря вышли в лидеры роста Московской биржи с результатом +2,21%. Драйвером роста акций компании стало повышение гайденса по выручке от реализации природного газа на текущий год на 3,37%, до 4,6 трлн руб. На этом фоне EBITDA прогнозируется на максимальном в истории эмитента уровне - более 2,8 трлн руб., а долговая нагрузка по соотношению NetDebt/EBITDA сократится до 2,1x", - отмечает эксперт. По оценке аналитика, акции "Газпрома" торгуются у исторических минимумов и существенно недооценены рынком. Постепенные покупки по текущим ценам, на взгляд Чернова, выглядят достаточно перспективно. Долговая нагрузка эмитента вполне комфортна, тем более что прогнозируется ее снижение. "Это означает, что значительного давление на бизнес жесткая монетарная политика Банка России не окажет, - полагает стратег инвесткомпании. - С 2025 года прекратится транзит газа из РФ по ГТС Украины. На этом корпорация потеряет около $5 млрд выручки в год. Пока нет четкого понимания, за счет чего удастся компенсировать выпадающие доходы, поэтому наращивать длинные позиции в акциях "Газпрома" лучше постепенно, отводя под эти бумаги небольшую долю инвестиционного портфеля. При этом не исключено, что после посещения Москвы премьером Словакии альтернативные способы поставок газа в европейские страны в 2025 году будут найдены". Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.
Опубликовано: /Интерфакс/
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Ключевые слова: РОССИЯ-ГАЗПРОМ-АКЦИИ-АНАЛИТИКА
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25 декабря 2024 года 19:50
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.25 декабря 2024 года 19:40
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.25 декабря 2024 года 18:30
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.25 декабря 2024 года 17:07
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.25 декабря 2024 года 16:36
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.25 декабря 2024 года 16:01
Спотовая цена газа на площадке TTF в Нидерландах, вероятнее всего, продолжит рост в следующем году и во втором полугодии 2025 года может оказаться в диапазоне $600-800 за тыс. куб. м., считает аналитик Freedom Finance Global Владимир Чернов. "Стоимость природного газа на ведущем хабе TTF в... читать дальше
.25 декабря 2024 года 15:30
"Т-Инвестиции" подтверждают рекомендацию "покупать" для акций ПАО "Группа Астра" (компании группы занимаются разработкой инфраструктурного ПО, включая операционную систему Astra Linux) с прогнозной стоимостью на уровне 610 рублей за штуку, сообщается в обзоре брокера. Эмитент пересмотрел... читать дальше
.25 декабря 2024 года 15:26
Рубль днем уверенно растет в паре с юанем благодаря подготовке экспортеров к последним налоговым выплатам года
Москва. 25 декабря. Китайский юань активно дешевеет на Московской бирже днем в среду, рубль уверенно растет благодаря подготовке экспортеров к последним налоговым выплатам года. Согласно календарю Федеральной налоговой службы, в этом месяце единый день налоговых выплат был перенесен с рабочей субботы, 28 декабря, на среду, 25-е число. Таким образом, сегодня в бюджет должны быть перечислены налог на прибыль, НДПИ, акцизы и страховые взносы. читать дальше
.25 декабря 2024 года 15:03
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.25 декабря 2024 года 14:31
После завершения налогового периода пара USD/RUB закрепится у отметки 100 руб./$1, полагает аналитик Freedom Finance Global Владимир Чернов. "Рубль укрепляется на фоне налогового периода, в течение которого экспортеры продают валютную выручку, усиливая спрос на рубли, - пишет эксперт. - 25... читать дальше
.25 декабря 2024 года 14:04
"Финам" открыл торговую идею "покупать акции "Газпрома" с целевой ценой 140 рублей за штуку" с горизонтом инвестирования 1 месяц. Цена входа: текущая рыночная, потенциальная доходность: 14,7%, стоп-приказ: 110 руб., говорится в комментарии инвестиционной компании. Аналитики обращают внимание на... читать дальше
.25 декабря 2024 года 13:35
Аналитики Промсвязьбанка (ПСБ) выделяют в качестве фаворитов нефтегазового сектора на следующий год акции "Роснефти" и "Газпрома", сохраняя прогнозные цены по ним на уровне 720 руб. и 180 руб. соответственно, сообщается в стратегии банка на 2025 год. "Невысокие ожидаемые цены на нефть в 2025 году... читать дальше
.25 декабря 2024 года 12:37
ра доллар/рубль может завершить текущий год ниже психологически важного уровня в 100 руб./$1, а курс пары юань/рубль может уйти к отметке 13,5 руб. за юань в ближайшие дни, считают аналитики банка "Санкт-Петербург". Котировки нефти марки Brent в складывающихся условиях до конца года в целом могут... читать дальше
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