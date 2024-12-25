Рынок акций РФ утром просел к 2670п по индексу МосБиржи в рамках коррекции, лидируют в откате ПИК и МКБ

Москва. 25 декабря. Рынок акций РФ утром в среду корректируется вниз в рамках фиксации прибыли игроками в отсутствие внешних ориентиров (большинство мировых рынков не работает в связи с празднованием католического Рождества) и ожиданий свежей статистики по инфляции в РФ; индекс МосБиржи откатился в район 2670 пунктов во главе с бумагами ПАО "Группа компаний ПИК" (MOEX: PIKK) (-4,5%), Московского кредитного банка (MOEX: CBOM) (-4,3%) и ГК "Самолет" (MOEX: SMLT) (-3,5%).

К 11:00 МСК индекс МосБиржи составил 2672,06 пункта (-0,7%), индекс РТС - 842,86 пункта (-0,7%); цены большинства "голубых фишек" на Мосбирже снизились в пределах 3,5%.

Официальный курс доллара США, установленный ЦБ РФ с 25 декабря, составляет 99,8729 руб. (-1,7414 рубля).

Подешевели также акции ОК "Русал" (MOEX: RUAL) (-3,5%), "Совкомфлота" (MOEX: FLOT) (-3,2%), "ФосАгро" (MOEX: PHOR) (-3%), "Аэрофлота" (MOEX: AFLT) (-2,6%), "Селигдара" (MOEX: SELG) (-2,4%), "Газпром нефти" (MOEX: SIBN) (-1,5%), "НЛМК" (MOEX: NLMK) (-1,3%), ВТБ (MOEX: VTBR) (-1,1%), "Интер РАО" (MOEX: IRAO) (-1%), "АЛРОСА" (MOEX: ALRS) (-0,9%), "Московской биржи" (MOEX: MOEX) (-0,9%), "Северстали" (MOEX: CHMF) (-0,9%), "Татнефти" (MOEX: TATN) (-0,9%), "МТС" (MOEX: MTSS) (-0,9%), АФК "Система" (MOEX: AFKS) (-0,9%), "НОВАТЭКа" (MOEX: NVTK) (-0,9%), "Норникеля" (MOEX: GMKN) (-0,8%), "Роснефти" (MOEX: ROSN) (-0,6%), "ММК" (MOEX: MAGN) (-0,6%), Сбербанка (MOEX: SBER) (-0,4% и -0,5% "префы"), "РусГидро" (MOEX: HYDR) (-0,4%), "ЛУКОЙЛа" (MOEX: LKOH) (-0,3%), "Т-Технологии" (MOEX: T) (-0,3%), "Газпрома" (MOEX: GAZP) (-0,1%).

Подорожали акции "Сургутнефтегаза" (MOEX: SNGS) (+0,4% и +0,8% "префы"), "Магнита" (MOEX: MGNT) (+0,2%), ПАО "Полюс" (MOEX: PLZL) (+0,2%).

По оценке аналитика ФГ "Финам" Гордея Смирнова, рынок акций РФ корректируется вниз на фоне фиксации прибыли игроками после ралли, вызванного декабрьским сюрпризом Банка России. Директор департамента денежно-кредитной политики Банка России Андрей Ганган сообщил, что инфляция по итогам 2024 года составит 9,6-9,8%, и отметил, что годовая инфляция, вероятно, достигнет пика в апреле 2025 года, после чего начнется замедление темпов роста цен на фоне охлаждения кредитной активности. При этом Ганган также подчеркнул, что если тенденция к замедлению кредитования окажется неустойчивой, ЦБ будет готов повысить ключевую ставку.

Согласно The Washington Post, администрация президента США Байдена рассматривает возможность введения серьезных санкций против российского энергетического сектора. Меры могут быть направлены на суда, перевозящие российскую нефть в третьи страны. Ранее схожие ограничительные меры были включены в 15-й санкционный пакет Евросоюза, отметил аналитик.

Индекс МосБиржи при коррекции тестирует 100-дневную скользящую среднюю и уровень поддержки 2685 пунктов. Индекс по-прежнему не выглядит перегретым по индикатору относительной силы RSI, поэтому не стоит исключать возможность дальнейшего роста до 2800 пунктов в ближайшие дни, считает Смирнов.

Как отмечают аналитики "БКС Мир инвестиций", рынок ожидает недельных данных по инфляции в РФ, которые будут опубликованы в 19:00 МСК. Особой волатильности на этом фоне ждать не стоит: ближайшее заседание ЦБ РФ ожидается в феврале. Однако в случае серьезного роста цен относительно предыдущих значений на рынке могут возрасти продажи на вечерней сессии с небольшими объемами.

По оценке главного аналитика отдела экономического и отраслевого анализа Промсвязьбанка (MOEX: PSKB) Алексея Головинова, индекс МосБиржи в среду будет двигаться в диапазоне 2650-2720 пунктов.

"Причин для более глубокого отката пока не видим. Основное внимание инвесторов будет сосредоточено на отчете Росстата по инфляции, который выйдет после завершения основной сессии. Если инфляция покажет сильное ускорение, это может вызвать волну продаж. Во всех иных случаях, вероятнее всего, ждем возвращения покупателей на рынок", - считает он.

Аналитики компании "Цифра брокер" полагают, что на рынке акций РФ сохранится невысокая активность в перспективе до конца уходящего года, поскольку для продолжения устойчивого роста необходимы новые драйверы. Одним из таких драйверов могут стать позитивные годовые отчеты российских компаний, которые будут обнародованы уже в следующем году.

Импульс к росту на рынке акций несколько ослаб после отрезвляющих комментариев ЦБ РФ. Директор департамента денежно-кредитной политики Банка России Андрей Ганган заявил о том, что декабрьское решение регулятора по ставке является паузой, а не завершением цикла ужесточения монетарной политики. Более того, Банк России готов к новому повышению ключевой ставки, если в последующие месяцы появятся сомнения в устойчивости тенденции на охлаждение кредитования.

Таким образом, Банк России несколько развеял сомнения и надежды рынка в отношении скорого разворота в денежно-кредитной политики в сторону смягчения и дал понять, что может корректировать свои действия и риторику в зависимости от реакции экономики на решения регулятора. На данный момент ожидается, что годовая инфляция в России достигнет пика в апреле 2025 года, после чего начнет активно снижаться. Соответственно, можно предположить, что цель по инфляции в 4% будет достигнута не ранее осени 2025 года, отмечают эксперты компании "Цифра брокер".

Из корпоративных новостей аналитики отметили, что совет директоров "Газпрома" утвердил сокращение инвестиционной программы в 2025 году на 7%, до 1,524 трлн руб. При этом компания пересмотрела в сторону повышения свои ожидания по поступлениям от продажи газа на 155 млрд руб. (до 4,6 трлн руб.). Консервативная оценка по EBITDA предполагает показатель в размере более 2,8 трлн руб., а долговая нагрузка должна снизиться до 2,1х. Это откроет возможность для возобновления дивидендных выплат по итогам следующего года с учетом ранее произведенной отмены повышенного налога в размере 600 млрд руб., полагают аналитики компании "Цифра брокер".

В США во вторник индексы акций выросли на 0,9-1,4%, предпраздничные торги были укороченными. В среду биржи США будут закрыты в связи с католическим Рождеством.

Из статданных на эту неделю запланирована только публикация в четверг в 16:30 МСК еженедельного отчета о количестве новых заявок на пособие по безработице в США.

В Азии в среду на работающих рынках наблюдалась смешанная динамика индексов акций (японский Nikkei 225 подрос на 0,2%, китайский Shanghai Composite просел на 0,01%).

Биржи Гонконга, Южной Кореи и Австралии закрыты в связи с празднованием Рождества. В среду также не работают биржи Великобритании, Германии, Франции и других стран Европы. Многие площадки останутся закрытыми и в четверг.

Глава Банка Японии Кадзуо Уэда вновь повторил в среду о том, что ЦБ необходимо внимательно следить за различными рисками. Его слова не дали сигнала трейдерам о том, будут ли повышены процентные ставки в следующем месяце.

"Сроки и темпы корректировки денежно-кредитной политики будут зависеть от развития экономической активности и цен, а также от финансовых условий", - сказал Уэда, выступая на деловой конференции в Токио.

Народный банк Китая сохранил ставку по кредитам сроком на год, выдаваемым по программе среднесрочного кредитования (MLF), на уровне 2% годовых. Вливания ЦБ в финансовую систему в рамках MLF составили 300 млрд юаней ($41 млрд).

С учетом того, что в декабре истекает срок погашения кредитов на 1,45 трлн юаней, чистый отток средств из банковской системы составил 1,15 трлн юаней ($158 млрд). Это максимальный отток с 2014 года.

На нефтяном рынке цены выросли на предпраздничных торгах во вторник, восстановив понесенные днем ранее потери.

Стоимость февральских фьючерсов на Brent во вторник составила $73,63 за баррель (+1,4%), февральская цена фьючерса на WTI - $70,12 за баррель (+1,2%).

Сообщения СМИ о том, что в 2025 году Китай может выпустить специальные казначейские облигации на рекордную сумму 3 трлн юаней ($411 млрд) с целью привлечения средств на поддержку национальной экономики, обнадежили нефтяных трейдеров. Китай является одним из крупнейших мировых импортеров и потребителей нефти.

Поддержку котировкам продолжают оказывать опасения, связанные с геополитической напряженностью в Восточной Европе и на Ближнем Востоке, а также перспектива ужесточения санкций против России и Ирана.

Между тем сдерживающее влияние на нефтяные цены оказывают ожидания избытка предложения сырой нефти на фоне неясных перспектив спроса и укрепление доллара США, делающее сырьевые товары менее привлекательными.

Рынок оценивал последние заявления избранного президента США Дональда Трампа, пригрозившего восстановить контроль Вашингтона над Панамским каналом, если плата за проход по нему судов не будет снижена, а также ждал официальных данных по коммерческим запасам нефти в США, которые на этой неделе будут опубликованы с задержкой из-за праздников.

Во "втором эшелоне" на Мосбирже снизились акции "Соллерса" (MOEX: SVAV) (-3,6%), ПАО "Яковлев" (MOEX: IRKT) (-2,8%), ПАО "Левенгук" (MOEX: LVHK) (-2,8%), "М.Видео" (MOEX: MVID) (-2,7%), ПАО "ВУШ Холдинг" (MOEX: WUSH) (-2,4%), ПАО "Артген" (MOEX: ABIO) (-2,3%).

Выросли бумаги ПАО "Россети Сибирь" (MOEX: MRKS) (+8,9%), ПАО "Бурятзолото" (MOEX: BRZL) (+6,5%), ПАО "Россети Юг" (MOEX: MRKY) (+5,1%), ПАО "Россети Урал" (MOEX: MRKU) (+4,8%), ПАО "Дальневосточное морское пароходство" (MOEX: FESH) (+4,5%), ПАО "Россети Северо-Запад" (MOEX: MRKZ) (+4%), расписки "О''Кей" (MOEX: OKEY) (+3,3%), ПАО "Лензолото" (MOEX: LNZL) (+3,1% и +2,9% "префы").

Суммарный объем торгов акциями из расчета индекса МосБиржи к 11:00 МСК составил 19,87 млрд рублей (из них 4,44 млрд рублей пришлось на обыкновенные акции Сбербанка, 3,54 млрд рублей на бумаги "Т-Технологии" и 1,27 млрд рублей на акции "Газпрома").