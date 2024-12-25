Рубль утром растет в паре с юанем перед налоговыми выплатами декабря

Москва. 25 декабря. Китайский юань снижается на Московской бирже утром в среду, рубль укрепляется перед налоговыми выплатами декабря.

Согласно календарю Федеральной налоговой службы, в этом месяце единый день налоговых выплат был перенесен с рабочей субботы, 28 декабря, на среду, 25-е число. Таким образом, сегодня в бюджет должны быть перечислены налог на прибыль, НДПИ, акцизы и страховые взносы.

По итогам первой минуты торгов курс юаня составил 13,654 руб. (-4,6 коп. к уровню предыдущего закрытия). Китайская валюта при этом оказалась на 0,84 коп. ниже уровня действующего официального курса.

"В ходе вчерашних торгов биржевой курс юаня продолжил тяготеть к сдержанному снижению, завершив день на двухнедельных минимумах у отметки 13,7 руб. Торговая активность подросла, отражая активизацию продаж валюты со стороны экспортеров, естественную, по нашему мнению, в условиях приближающихся налоговых выплат. Спрос на валюту пока, судя по динамике курсов, несколько слабеет, отчасти из-за начинающихся рождественских праздников в странах Запада, отчасти - из-за сохраняющихся санкицонных сложностей с переводами валюты и завершения "горячего" сезона. (...) Сегодня сильных движений курсов валют не ожидаем. Целевой диапазон по юаню смешаем чуть вниз, до 13,5-14 руб. Допускаем локальные попытки китайской валюты в ближайшие дни откатиться к его нижней границе, но в целом считаем более оправданным завершение года у его верхней границы", - отмечает начальник отдела экономического и отраслевого анализа ПСБ Евгений Локтюхов.

Цены на нефть выросли по итогам предпраздничных торгов во вторник, восстановив понесенные накануне потери. В среду биржи США, Великобритании, Германии Франции и других стран Европы, а также Гонконга, Южной Кореи и Австралии закрыты в связи в Рождеством. Многие площадки останутся закрытыми и в четверг.

Стоимость февральских фьючерсов на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures поднялась на 1,3%, до $73,58 за баррель. Фьючерсы на нефть WTI на февраль на торгах Нью-Йоркской товарной биржи (NYMEX) подорожали на 1,2%, до $70,1 за баррель.

Сообщения СМИ о том, что в 2025 году Китай может выпустить специальные казначейские облигации на рекордную сумму 3 трлн юаней ($411 млрд) с целью привлечения средств для поддержки национальной экономики обнадежили нефтяных трейдеров. Китай является одним из крупнейших мировых импортеров и потребителей нефти.

Поддержку котировкам продолжают оказывать опасения, связанные с геополитической напряженностью в Восточной Европе и на Ближнем Востоке, а также перспектива ужесточения санкций против России и Ирана.

Между тем сдерживающее влияние на нефтяные цены оказывают ожидания избытка предложения сырой нефти на фоне неясных перспектив спроса и укрепление доллара США, делающее сырьевые товары менее привлекательными.

Рынок оценивает последние заявления избранного президента США Дональда Трампа, пригрозившего восстановить контроль Вашингтона над Панамским каналом, если плата за проход по нему судов не будет снижена, а также ждет официальных данных по коммерческим запасам нефти в США, которые на этой неделе будут опубликованы с задержкой из-за праздников.