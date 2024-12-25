Индекс Мосбиржи, вероятно, будет двигаться в диапазоне 2650-2720п в среду - ПСБ

Индекс Мосбиржи, вероятно, будет двигаться в диапазоне 2650-2720 пунктов на торгах в среду, прогнозирует аналитик Промсвязьбанка (ПСБ) Алексей Головинов.

"Причин для более глубокого отката пока не видим. Основное внимание инвесторов будет сосредоточено на отчете по инфляции, который выйдет после завершения основной сессии. Если инфляция покажет сильное ускорение, это может вызвать волну продаж. Во всех иных случаях, вероятнее всего, ждем возвращение покупателей на рынок", - пишет эксперт в комментарии.

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