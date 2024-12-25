Аукционы Минфина приостановят рост индекса RGBI до конца 2024г - ПСБ

Предстоящие недельные аукционы Минфина приостановят рост индекса RGBI до конца текущего года, считает управляющий по анализу банковского и финансового рынков Промсвязьбанка (ПСБ) Дмитрий Грицкевич.

"Рост индекса RGBI во вторник приостановился, составив скромные 0,31 пункт (106,75п) - снижение оборотов торгов по индексу (9 млрд руб. против 23 млрд руб. накануне) свидетельствует о завершении закрытия коротких позиций участниками рынка. Кроме того, охладило рост госбумаг объявление Минфином размещения сегодня двух выпусков ОФЗ-ПД на 15 и 5 лет, - отмечает эксперт в обзоре банка. - Учитывая предложение ведомства на разных участках кривой (длинный конец и средняя часть), данные аукционы способны удовлетворить большую часть спроса инвесторов, сформировавшегося после решения ЦБ РФ сохранить ключевую ставку. Вместе с тем заметного отката котировок от текущих уровней не ждем - институциональные инвесторы будут стремиться к концу года получить положительную переоценку портфелей".

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