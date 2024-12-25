Ключевые события среды в РФ и мире - "Велес Капитал"

Аналитики "Велес Капитала" обращают внимание на ключевые события среды в РФ и мире. Как говорится в обзоре, в фокусе дня будут:

- промышленное производство России в ноябре;

- День инвестора, операционные результаты "Хэндерсон" за ноябрь 2024 года;

- католическое Рождество, выходной день на биржах Европы, США и Гонконга.

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