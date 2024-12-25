"Т-Инвестиции" не рекомендуют покупать акции "Газпрома", говорится в материале аналитиков брокера.

"Несмотря на позитивные прогнозы менеджмента эмитента по итогам 2024 года, мы негативно оцениваем перспективы его акций и не рекомендуем их покупать. На бизнес "Газпрома" сильное давление оказывают санкции и масштабная инвестиционная программа. По нашему мнению, компания не сможет заплатить дивиденды по итогам 2024 года", - пишут эксперты.

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