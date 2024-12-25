Индекс Мосбиржи может уйти выше 2800п в январе 2025г - "Мои Инвестиции"

Индекс Мосбиржи обладает шансами на подъем выше уровня в 2800 пунктов в январе следующего года, считают аналитики телеграм-канала "Мои Инвестиции".

"Полагаем, что до конца текущего года рынок акций РФ будет стабилизироваться вокруг отметки 2700 пунктов по индексу Мосбиржи, так как участники рынка уже начинают готовиться отмечать Новый год. Для дальнейшего рывка рынка выше нужен новый драйвер, но его пока нет. Все же полагаем, что в январе индекс Мосбиржи продолжит рост и преодолеет отметку 2800 пунктов на фоне постепенного сокращения геополитического дисконта в российских акциях и возврата курса рубля к ослаблению", - пишут эксперты в комментарии.

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