24 декабря 2024 года 19:12
Цены евробондов РФ во вторник продемонстрировали боковую динамику, несмотря на снижение UST
Москва. 24 декабря. Котировки российских суверенных еврооблигаций во вторник вновь продемонстрировали боковую динамику, несмотря на умеренное снижение цен американских казначейских обязательств (US Treasuries). При этом суверенные спреды к доходности базовых активов для большинства выпусков евробондов РФ слегка сузились.
Еврооблигации РФ с погашением в 2043 году выросли в цене всего на 1 базисный пункт, подорожав до 70,15% от номинала (их доходность не изменилась, составив 9,08% годовых). Самый "длинный" выпуск евробондов РФ с погашением в 2047 году также не продемонстрировал ярко выраженной динамики - его котировки остались на уровне 30,94% от номинала (доходность - 16,69% годовых). Вместе с тем облигации с погашением в 2042 году подорожали за день на 96 базисных пунктов - до 72,77% от номинала (доходность снизилась на 13 базисных пунктов, составив 8,5% годовых; спред к US Treasuries аналогичной дюрации сузился на 16 базисных пунктов).
Евробонды РФ с погашением в 2026 году выросли в цене за день на 4 базисных пункта, до 71,42% от номинала (их доходность увеличилась всего на 1 базисный пункт, до 29,22% годовых). Бумаги с погашением в 2027 году не изменились в цене, которая, как и днем ранее, составила 65,24% от номинала (доходность выросла на 2 базисных пункта, составив 22,14% годовых), а евробонды РФ с погашением в 2029 году подорожали всего на 2 базисных пункта - до 66,76% от номинала (их доходность не изменилась, составив 14,93% годовых). В свою очередь стоимость российских еврооблигаций с погашением в 2030 году осталась на уровне предыдущего дня - 66,86% от номинала.
Как отмечают эксперты "Интерфакс-ЦЭА", ситуация в секторе российских еврооблигаций 24 декабря была относительно спокойной, инвесторы не предпринимали активных действий на фоне существующих ограничений на движение капитала в пользу нерезидентов. Последний фактор ограничивает влияние динамики американских гособлигаций на ситуацию в секторе отечественных евробондов как в негативную, так и в позитивную сторону. При этом котировки US Treasuries во вторник демонстрируют умеренное снижение на фоне пониженной активности торгов из-за приближающегося праздника.
В среду биржи США будут закрыты в связи с Рождеством, а во вторник торги на американских биржах завершатся раньше обычного - в 21:00 мск. Из статданных на эту неделю запланирована только публикация еженедельного отчета о количестве новых заявок на пособие по безработице в США. Он будет обнародован в четверг в 16:30 мск.
Опубликовано: /Финмаркет/
.
25 декабря 2024 года 10:16
Индекс Мосбиржи, вероятно, будет двигаться в диапазоне 2650-2720 пунктов на торгах в среду, прогнозирует аналитик Промсвязьбанка (ПСБ) Алексей Головинов.
"Причин для более глубокого отката пока не видим. Основное внимание инвесторов будет сосредоточено на отчете по инфляции, который выйдет после... читать дальше
.
25 декабря 2024 года 10:00
Предстоящие недельные аукционы Минфина приостановят рост индекса RGBI до конца текущего года, считает управляющий по анализу банковского и финансового рынков Промсвязьбанка (ПСБ) Дмитрий Грицкевич.
"Рост индекса RGBI во вторник приостановился, составив скромные 0,31 пункт (106,75п) - снижение... читать дальше
.
25 декабря 2024 года 09:52
Москва. 25 декабря. Цены рублевых корпоблигаций в среду, скорее всего, не продемонстрируют ярко выраженной динамики на фоне влияния противоречивых факторов, а также отсутствия сигналов с мировых рынков капитала из-за празднования католического Рождества, полагают эксперты "Интерфакс-ЦЭА". читать дальше
.
25 декабря 2024 года 09:47
алитики "Велес Капитала" обращают внимание на ключевые события среды в РФ и мире. Как говорится в обзоре, в фокусе дня будут:
- промышленное производство России в ноябре;
- День инвестора, операционные результаты "Хэндерсон" за ноябрь 2024 года;
- католическое Рождество, выходной день на биржах... читать дальше
.
25 декабря 2024 года 09:30
"Т-Инвестиции" не рекомендуют покупать акции "Газпрома", говорится в материале аналитиков брокера.
"Несмотря на позитивные прогнозы менеджмента эмитента по итогам 2024 года, мы негативно оцениваем перспективы его акций и не рекомендуем их покупать. На бизнес "Газпрома" сильное давление оказывают... читать дальше
.
25 декабря 2024 года 09:15
Индекс Мосбиржи обладает шансами на подъем выше уровня в 2800 пунктов в январе следующего года, считают аналитики телеграм-канала "Мои Инвестиции".
"Полагаем, что до конца текущего года рынок акций РФ будет стабилизироваться вокруг отметки 2700 пунктов по индексу Мосбиржи, так как участники рынка... читать дальше
.
25 декабря 2024 года 09:07
Фондовые индексы США завершили предрождественские торги уверенным ростом. Фондовые индексы Японии и материкового Китая слабо снижаются в среду. Цены на нефть выросли более чем на 1% во вторник, Brent закрылась по $73,58 за баррель. читать дальше
.
24 декабря 2024 года 19:42
Москва. 24 декабря. Рынок акций РФ во вторник консолидировался при смешанной динамике цен blue chips после прошедшей выборочной фиксации прибыли игроками на итогах ралли, спровоцированного ранее решением ЦБ РФ не менять текущую ключевую ставку в 21% годовых; внешние площадки также подавали смешанные сигналы. Индекс МосБиржи просел ниже 2700 пунктов на фоне укрепления рубля, лидировали в снижении акции ПАО "Южуралзолото" (MOEX: UGLD) (-6,2%), ПАО "Группа Позитив" (MOEX: POSI) (-5,2%) и ГК "Самолет" (MOEX: SMLT) (-4,7%). читать дальше
.
24 декабря 2024 года 19:32
Москва. 24 декабря. Китайский юань упал на Московской бирже по итогам вторника, рубль вырос благодаря подготовке экспортеров к последним налоговым выплатам года. Согласно календарю Федеральной налоговой службы, в этом месяце единый день налоговых выплат был перенесен с 28-го на 25-е число. В среду в бюджет должны быть перечислены налог на прибыль, НДПИ, акцизы и страховые взносы. читать дальше
.
24 декабря 2024 года 19:12
Промсвязьбанк (ПСБ) сохраняет прогнозный ориентир на конец 2025г на уровне 15,5 рубля за юань, сообщается в инвестиционной стратегии банка на следующий год.
"Влияние геополитических факторов, ограничивающих движение валютных платежей, поступательно усиливалось в течение всего 2024 года, - отмечают... читать дальше
.
24 декабря 2024 года 18:30
Среднегодовая цена нефти марки Brent в 2025 году составит $75,5 за баррель, говорится в инвестиционной стратегии Промсвязьбанка (ПСБ) на следующий год.
"Под конец 2024 года цены на нефть так и не смогли выйти из коридора $70-75/барр. Brent, - отмечают аналитики. - Со стороны геополитики эскалации... читать дальше
.
24 декабря 2024 года 18:04
"Т-Инвестиции" сохраняют нейтральную оценку перспектив котировок акций "РусАла", сообщается в материале аналитика брокера Александра Алексеевского.
"Бумаги эмитента торгуются недорого по форвардным мультипликаторам EV/EBITDA (3,3x) и P/E (также 3,3x) за 2025 год относительно исторических значений:... читать дальше
.
24 декабря 2024 года 17:42
"Финам" подтверждает рейтинг "покупать" для акций АФК "Система" с прогнозной стоимостью на уровне 18,78 рубля за штуку, что предполагает потенциал роста 34% без учета дивидендов, сообщается в материале аналитика Никиты Степанова.
"Пятничное решение ЦБ РФ о приостановке цикла повышения ключевой... читать дальше
.
24 декабря 2024 года 17:16
Котировки бумаг Qualcomm Inc. и Honda могут продолжить рост на американском фондовом рынке в ближайшее время, считают аналитики инвестиционного банка "Синара".
"Акции Qualcomm подорожали в понедельник на 3,5%, после того как суд присяжных в штате Делавэр принял решение в ее пользу в споре с... читать дальше
.
24 декабря 2024 года 16:38
"Газпромбанк Инвестиции" в настоящее время сдержанно оценивает инвестиционную привлекательность акций "Северстали", "Магнитогорского металлургического комбината" (ММК) и "Новолипецкого металлургического комбината" (НЛМК), говорится в материале аналитиков сервиса.
"Отечественные металлурги... читать дальше
.