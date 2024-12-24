Цены евробондов РФ во вторник продемонстрировали боковую динамику, несмотря на снижение UST

Москва. 24 декабря. Котировки российских суверенных еврооблигаций во вторник вновь продемонстрировали боковую динамику, несмотря на умеренное снижение цен американских казначейских обязательств (US Treasuries). При этом суверенные спреды к доходности базовых активов для большинства выпусков евробондов РФ слегка сузились.

Еврооблигации РФ с погашением в 2043 году выросли в цене всего на 1 базисный пункт, подорожав до 70,15% от номинала (их доходность не изменилась, составив 9,08% годовых). Самый "длинный" выпуск евробондов РФ с погашением в 2047 году также не продемонстрировал ярко выраженной динамики - его котировки остались на уровне 30,94% от номинала (доходность - 16,69% годовых). Вместе с тем облигации с погашением в 2042 году подорожали за день на 96 базисных пунктов - до 72,77% от номинала (доходность снизилась на 13 базисных пунктов, составив 8,5% годовых; спред к US Treasuries аналогичной дюрации сузился на 16 базисных пунктов).

Евробонды РФ с погашением в 2026 году выросли в цене за день на 4 базисных пункта, до 71,42% от номинала (их доходность увеличилась всего на 1 базисный пункт, до 29,22% годовых). Бумаги с погашением в 2027 году не изменились в цене, которая, как и днем ранее, составила 65,24% от номинала (доходность выросла на 2 базисных пункта, составив 22,14% годовых), а евробонды РФ с погашением в 2029 году подорожали всего на 2 базисных пункта - до 66,76% от номинала (их доходность не изменилась, составив 14,93% годовых). В свою очередь стоимость российских еврооблигаций с погашением в 2030 году осталась на уровне предыдущего дня - 66,86% от номинала.

Как отмечают эксперты "Интерфакс-ЦЭА", ситуация в секторе российских еврооблигаций 24 декабря была относительно спокойной, инвесторы не предпринимали активных действий на фоне существующих ограничений на движение капитала в пользу нерезидентов. Последний фактор ограничивает влияние динамики американских гособлигаций на ситуацию в секторе отечественных евробондов как в негативную, так и в позитивную сторону. При этом котировки US Treasuries во вторник демонстрируют умеренное снижение на фоне пониженной активности торгов из-за приближающегося праздника.

В среду биржи США будут закрыты в связи с Рождеством, а во вторник торги на американских биржах завершатся раньше обычного - в 21:00 мск. Из статданных на эту неделю запланирована только публикация еженедельного отчета о количестве новых заявок на пособие по безработице в США. Он будет обнародован в четверг в 16:30 мск.