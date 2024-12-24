ПСБ сохраняет прогнозный ориентир на конец 2025г на уровне 15,5 руб. за юань

Промсвязьбанк (ПСБ) сохраняет прогнозный ориентир на конец 2025г на уровне 15,5 рубля за юань, сообщается в инвестиционной стратегии банка на следующий год.

"Влияние геополитических факторов, ограничивающих движение валютных платежей, поступательно усиливалось в течение всего 2024 года, - отмечают аналитики. - Однако вектор этого влияния на курс рубля в течение года менялся. Если сначала в большей мере ограничивались возможности импорта, обеспечивая укрепление рубля, то к концу года факторы работали против рубля, ввиду больших сложностей с репатриацией валюты и сокращением экспорта - следствия сложностей с перевозками и падения цен на нефть. В конце года на фоне санкций против российских банков, возник дефицит токсичных валют на внутреннем валютном рынке. Курс доллара довольно быстро закрепился выше 100 руб., а курс юаня вышел в район 14-14,5 рубля. Смягчил дефицит ЦБ, насытивший систему юаневой ликвидностью".

Однако волатильность рубля в конце года остается высокой, подчеркивают эксперты банка. В 2025 году они не ждут существенного ухудшения позиций рубля - по их мнению, курс уже находится вблизи справедливых уровней, и прогноз аналитиков предполагает лишь его движение в соответствии с изменением фундаментальных предпосылок (опережающий рост инфляции в России, умеренное сужение внешнеторгового профицита).

"Обострение геополитических рисков, с постепенной адаптацией системы к ним, может приводить к локальным, пусть и резким колебаниям. Геополитический фактор, как мы надеемся, ослабит свое влияние на курс к концу 2025 года. Наш прогнозный ориентир на конец года: 107,7 рубля за доллар США и 15,5 рубля за юань", - резюмируют стратеги ПСБ.

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