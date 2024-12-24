"Т-Инвестиции" сохраняют нейтральную оценку акций РусАла

"Т-Инвестиции" сохраняют нейтральную оценку перспектив котировок акций "РусАла", сообщается в материале аналитика брокера Александра Алексеевского.

"Бумаги эмитента торгуются недорого по форвардным мультипликаторам EV/EBITDA (3,3x) и P/E (также 3,3x) за 2025 год относительно исторических значений: около 4x и 5x соответственно. При этом они не выглядят дорого относительно зарубежных аналогов. Тем не менее мы сохраняем нейтральный взгляд на акции "РусАла" и не видим явных драйверов для сокращения дисконта в оценке компании по мультипликаторам относительно исторических значений в среднесрочной перспективе", - указывает эксперт.

"РусАл" - вертикально интегрированный производитель алюминия, основные производственные мощности которого расположены в Сибири. Компания входит в тройку крупнейших производителей в мире с долей рынка 5,5%.

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