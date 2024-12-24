Рубль днем уверенно растет в паре с юанем благодаря подготовке экспортеров к последним налоговым выплатам года

Москва. 24 декабря. Китайский юань активно дешевеет на Московской бирже днем во вторник, рубль уверенно растет благодаря подготовке экспортеров к последним налоговым выплатам года. Согласно календарю Федеральной налоговой службы, в этом месяце единый день налоговых выплат был перенесен с 28-го на 25-е число. В среду в бюджет должны быть перечислены налог на прибыль, НДПИ, акцизы и страховые взносы.

Курс юаня в 15:00 мск составил 13,609 руб., что на 23,6 коп. ниже уровня закрытия предыдущих торгов.

Торги долларом и евро не проводятся на Московской бирже с 13 июня из-за санкций. В связи с этим наиболее подходящими ориентирами колебаний курса (в том числе для внебиржевого рынка) являются котировки однодневного фьючерсного контракта с автопролонгацией на курс "доллар США - российский рубль" (USDRUBF) и такого же контракта на курс "евро - российский рубль" (EURRUBF).

Контракт USDRUBF к 15:00 мск уменьшился относительно закрытия предыдущего торгового дня на 90 копеек, до 102,29 руб./$1; контракт EURRUBF упал на 1,06 рубля, до 105,68 руб./EUR1.

Баланс рисков в январе будет смещен в сторону укрепления рубля, говорится в материале Альфа-банка.

"Волатильность на валютном рынке остается повышенной, ликвидность продолжает улучшаться, уровни юаневой доходности овернайт остаются ниже 2%, - отмечает аналитик банка Никита Еуров. - Своп с Банком России по-прежнему не используется рынком. Более того, наклон фьючерсной кривой увеличился - расширился спред между мартовским фьючерсом и спот-курсом. Это говорит о сильном снижении стоимости валюты на 3 месяца, поскольку рублевые доходности сильно снизились по итогам заседания руководства Банка России в пятницу".

По мнению эксперта, дивидендный сезон и налоговый период в совокупности с расширением дифференциала ставок должны поддержать рубль до конца года. "В январе сохраняем тактический взгляд на рубль: баланс рисков будет смещен в сторону укрепления, поскольку к факторам поддержки рубля добавится еще и сезонное сокращение импорта", - указывает Еуров.

Инфляция в России по итогам 2024 года составит около 9,6-9,8%, считает директор департамента денежно-кредитной политики Банка России Андрей Ганган.

"У нас осталось две недели до конца года, но даже в течение этого периода еще могут выстрелить какие-то факторы и волатильные позиции. В целом, думаю, инфляция будет около 9,6-9,8% по году", - сообщил Ганган в интервью "Интерфаксу".

Октябрьский прогноз Банка России предусматривал инфляцию в 2024 году в диапазоне 8-8,5%. Инфляция на 16 декабря составляла 9,5%.

Годовая инфляция достигнет пика в апреле 2025 года, после чего начнет активно снижаться, отметил Ганган. По его словам, дезинфляционные тренды будут проявляться в течение всего первого полугодия 2025 года. Они станут нарастать по мере все большего проявления эффекта от ужесточения денежно-кредитных условий и охлаждения кредитования, добавил он.

Прогноз по инфляции на 2025 год Ганган не назвал. В октябре ЦБ ожидал инфляцию в следующем году в размере 4,5-5%.

Банк России сохранит принцип равномерности проведения отложенных покупок валюты при определении параметров этих операций в 2025 году, кроме того сообщил директор департамента денежно-кредитной политики Банка России Андрей Ганган в интервью "Интерфаксу".

"Мы анонсируем во второй половине этой недели информацию об операциях в новом году, в том числе с учетом объема инвестиций средств ФНБ и объема использованных средств фонда для финансирования дефицита бюджета сверх бюджетного правила. В том числе примем и решение по отложенным покупкам", - сказал он.

"Принцип равномерности мы по умолчанию всегда сохраняем", - подчеркнул директор департамента.

Банк России с 9 января 2024 года проводит операции на внутреннем валютном рынке, связанные с пополнением и использованием средств Фонда национального благосостояния.

С 28 ноября и до конца 2024 года регулятор принял решение не зеркалировать регулярные операции Минфина по бюджетному правилу. При этом продолжает продавать валюту в рамках пополнения и использования средств ФНБ в объеме 8,4 млрд руб. в день.

Председатель Банка России Эльвира Набиуллина ранее сообщила, что в последнюю неделю года регулятор озвучит свои планы по покупкам на год. "Курс у нас плавающий, у нас нет цели поддерживать его на определенном уровне. С этой точки зрения мы осуществляем валютные интервенции. А приостановка покупки валюты в части бюджетного правила - тоже в некотором смысле валютные интервенции, если риски финансовой стабильности есть, о которых я говорила. Сейчас мы таких рисков не видим, но, тем не менее, о том, как будут проходить операции зеркалирования, мы на следующей неделе объявим уже все параметры на 2025 год", - сказала она.

Отложенные покупки валюты регулятор планирует осуществить в течение 2025 года.

Цены на нефть повышаются днем во вторник на фоне слабой активности торгов перед рождественскими праздниками.

В среду биржи США, Великобритании, Германии, Франции и других стран Европы, а также Гонконга, Южной Кореи и Австралии, будут закрыты в связи с Рождеством. Многие площадки останутся закрытыми и в четверг.

Стоимость февральских фьючерсов на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures по данным на 15:00 мск составляет $73,18 за баррель, что на 0,77% выше, чем на закрытие предыдущих торгов. Фьючерсы на нефть WTI на февраль на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи (NYMEX) выросли в цене к этому времени на 0,81%, до $69,79 за баррель.

Нефтяной рынок, вероятно, будет держаться в узком диапазоне в ходе праздничного периода, поскольку инвесторы не станут играть на повышение или понижении цен без четких сигналов на 2025 год, пишет The Wall Street Journal.

На этой неделе трейдеры будут оценивать еженедельный отчет о количестве новых заявок на пособие по безработице в США, который выйдет в четверг.

В дальнейшем рынок будет ждать новых шагов Дональда Трампа, который вступит в должность президента США 20 января. Ранее на этой неделе он потребовал от администрации Панамского канала снизить плату за проход судов по этому маршруту. В противном случае Вашингтон может восстановить контроль над этим объектом, заявил Трамп.

Банк России во вторник, 24 декабря, провел традиционный недельный депозитный аукцион, в ходе которого банки разместили в ЦБ РФ 3 трлн 201,2 млрд рублей (при лимите 5 трлн 890 млрд рублей и спросе 3 трлн 201,2 млрд рублей) в среднем по ставке 20,91% годовых. На предыдущем недельном депозитном аукционе, состоявшемся 17 декабря, банки разместили в ЦБ РФ 1 трлн 473,9 млрд рублей (при лимите 6,1 трлн рублей и спросе 1 трлн 473,9 млрд рублей) в среднем по ставке 20,95% годовых.