"Газпромбанк Инвестиции" сдержанно оценивает привлекательность акций Северстали, ММК и НЛМК

"Газпромбанк Инвестиции" в настоящее время сдержанно оценивает инвестиционную привлекательность акций "Северстали", "Магнитогорского металлургического комбината" (ММК) и "Новолипецкого металлургического комбината" (НЛМК), говорится в материале аналитиков сервиса.

"Отечественные металлурги продолжают реализовывать инвестиционные проекты по увеличению эффективности бизнесов, однако ММК и "Северсталь" на фоне жесткой денежно-кредитной политики (ДКП), проводимой Банком России, рассматривают возможности по сокращению инвестиционной программы. При этом, согласно заявлению представителя "Северстали", ключевые стратегические проекты компании, такие как фабрика окомкования, социальные и экологические проекты, будут реализованы по плану. Учитывая неопределенность на мировом рынке стали и риски ужесточения ДКП регулятором, мы в настоящее время сдержанно смотрим на инвестиционную привлекательность акций "Северстали", ММК и НЛМК", - пишут эксперты.

Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.