Акции нефтегазового сектора РФ могут принести инвесторам многолетнюю высокую доходность - "БКС МИ"

Акции российского нефтегазового сектора могут принести инвесторам многолетнюю высокую доходность, считают аналитики "БКС Мир инвестиций" ("БКС МИ").

По их оценкам, к лету 2025 года процентные ставки начнут снижаться, а исторически акции начинают расти в цене за несколько месяцев до того, как регулятор приступает к смягчению монетарной политики.

"У тех, кто хочет оставить деньги в банке под ставку выше 20%, может не получится реинвестировать их после закрытия вкладов на таких же привлекательных условиях. Ведь ставка ЦБ на тот момент может быть ниже. Те же, кто купит корзину акций нефтегазового сектора РФ по текущей стоимости, получат доходность более 18% на многие годы вперед", - говорится в обзоре. Эксперты полагают, что акции всех нефтяных компаний смогут принести хорошую дивидендную доходность за 2024 год.

"Мы ожидаем уверенный рост прибыли и дивидендов в дальнейшем - нефть понемногу дорожает, а добыча должна увеличиться с отменой квот ОПЕК+. Предполагаем, что в ближайшие годы оба фактора будут скромными, но устойчивыми", - пишут они. Согласно их прогнозу, в 2027 году (по итогам 2026 года) дивдоходность выше 23% могут принести бумаги "ЛУКОЙЛа", "Газпрома", "Башнефти" (привилегированные акции) и "Газпром нефти"; порядка 17-22% - акции "Роснефти", привилегированные акции "Татнефти", "Транснефти", и "Сургутнефтегаза". Доходность 10-13% ожидается по бумагам "НОВАТЭКа" и обыкновенным акциям "Башнефти".

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