Альфа-банк сохраняет позитивную оценку перспектив акций компаний медицинского сектора РФ в следующем году, говорится в стратегии аналитиков банка на 2025 год.

"Мы сохраняем позитивный взгляд на сектор частных медицинских услуг на фоне более жестких условий в отношении формирования бюджета и государственного финансирования здравоохранения, - пишут аналитики. - Высокая ставка финансирования является ограничивающим фактором для расширения мощностей в секторе платных услуг, что в конечном счете приведет к росту цен и увеличение загруженности емкостей, а также создаст благоприятные возможности на рынке слияний и поглощений для компаний с крепким балансом".

Среди компаний торгующихся в секторе здравоохранения "МД Медикал Груп" (МДМГ) и МКПАО "Юнайтед Медикал Груп" (ЮМГ) эксперты банка предпочитают МДМГ. "В отношении ЮМГ есть довольно много неопределенности относительно перспектив роста и масштабирования бизнеса в супер премиальном сегменте, дивидендной политики, уровня раскрытия информации и корпоративного управления", - пишут стратеги.

"С начала года общая доходность от инвестиций в акции МДМГ, рассчитываемая как доходность от изменения цены акций плюс дивиденд, составила 27% против нашей оценки в -10% (включая дивиденды) по индексу Мосбиржи, таким образом котировки опередили рынок на 38 процентных пунктов, - отмечают аналитики банка. - С начала нашего покрытия (29.03.2024) опережение к индексу по TSR составило 22 процентных пункта. Несмотря на опережающую динамику акции сохраняют свою привлекательность. Целевая цена на горизонте 12 месяцев составляет 1170 руб., что подразумевает потенциал роста в 38%".

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