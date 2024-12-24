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24 декабря 2024 года 09:08

Hang Seng прибавляет 1,1%

Уолл-стрит завершила в плюсе волатильную сессию понедельника. Азиатские рынки акций в основном растут на торгах во вторник. Цены на нефть эталонных марок умеренно поднимаются утром вторника.

Американские фондовые индексы выросли по итогам торгов в понедельник, хотя в ходе сессии демонстрировали существенное снижение.

Рынок продолжает оценивать данные об инфляции и их потенциальное влияние на решения Федеральной резервной системы США (ФРС). Как стало известно в прошлую пятницу, индекс расходов на личное потребление (PCE) в ноябре вырос на 0,1% относительно предыдущего месяца и на 2,4% в годовом выражении. Эксперты в среднем прогнозировали повышение показателей на 0,2% и 2,5% соответственно.

Более медленная, чем ожидалось, инфляция может повысить вероятность большего числа снижений ключевой ставки Федрезервом в следующем году. Недавний медианный прогноз членов руководства ФРС предусматривает два снижения ставки в течение 2025 года, на 25 базисных пунктов каждое.

Также инвесторы позитивно восприняли новость о том, что президент США Джо Байден подписал в субботу закон о временном финансировании работы правительства. Закон позволяет сохранить финансирование правительства на текущем уровне до 14 марта 2025 года и приостановить действие лимита госдолга на два года.

Тем временем в понедельник стало известно, что продажи новых домов в США в ноябре увеличились на 5,9% по сравнению с предыдущим месяцем и составили 664 тыс. в пересчете на годовые темпы. Аналитики в среднем ожидали роста продаж в прошлом месяце до 650 тыс.

Исследовательская организация Conference Board сообщила, что её индекс потребительского доверия в США в декабре упал до 104,7 пункта. Ноябрьская оценка индикатора пересмотрена до 112,8 со 111,7 пункта. Эксперты в среднем ожидали, что индекс поднимется до 113 пунктов в декабре с первоначально объявленного ноябрьского уровня, по данным опросов Trading Economics.

Кроме того, объем заказов на товары длительного пользования в США в ноябре упал на 1,1% в помесячном выражении вместо ожидавшегося роста на 0,3%. Показатель снижается три месяца подряд.

Активность торгов на этой неделе может быть пониженной, поскольку в связи с празднованием католического Рождества во вторник биржи США будут работать по укороченному графику, а в среду будут закрыты. В понедельник объем торгов бумагами компаний, входящих в расчет S&P 500, был примерно на 20% ниже, чем в среднем за последний месяц.

"Основные позитивные факторы для акций остаются неизменными, несмотря на недавнюю фиксацию прибыли, - сказал Крейг Джонсон из Piper Sandler. - Учитывая краткосрочную перепроданность, мы видим высокую вероятность "ралли Санта-Клауса" в этом году".

Акции Broadcom (SPB: AVGO) подорожали на 5,5% после того, как аналитик финансовой компании Jefferies Блейн Кертис улучшил целевую цену для акций американского производителя микрочипов до $300 с $225 за бумагу и подтвердил рекомендацию "покупать".

Цена бумаг Xerox Holdings (SPB: XRX) подскочила почти на 13% на новости о покупке производителя лазерных принтеров Lexmark International Inc. за $1,5 млрд.

Капитализация Qualcomm Inc. (SPB: QCOM) поднялась на 3,5% после того, как суд присяжных в американском штате Делавэр принял решение в её пользу в рамках спора с британским чипмейкером Arm. Arm обвиняла Qualcomm в том, что она незаконно использовала разработки, которые Arm лицензировала в пользу Nuvia до ее приобретения ответчиком за $1,4 млрд в 2021 году.

Рыночная стоимость News Corp. (SPB: NWS) увеличилась на 0,7%. Американская медиакомпания достигла соглашения о продаже мажоритарной доли в австралийском операторе кабельных телеканалов Foxtel британскому стриминговому сервису DAZN. Стоимость Foxtel с учетом долга компании оценена в 3,4 млрд австралийских долларов ($2,1 млрд).

Котировки бумаг Nordstrom Inc. (SPB: JWN) снизились на 1,5%. Семья основателя американской сети универмагов и мексиканский ритейлер El Puerto de Liverpool достигли соглашения о покупке компании, оценив её в $6,25 млрд с учетом долга.

Акции видеоплатформы Rumble Inc. взлетели на 80% на новости, что криптовалютная компания Tether инвестирует в сервис $775 млн.

Значение Dow Jones Industrial Average повысилось на 0,16% и составило 42906,95 пункта.

Standard & Poor''s 500 увеличился на 0,73% - до 5974,07 пункта.

Nasdaq Composite прибавил 0,98% и составил 19764,89 пункта.

Азиатские рынки акций в основном растут на торгах во вторник вслед за подъемом Уолл-стрит накануне.

Китайский Shanghai Composite повышается на 0,8%, гонконгский Hang Seng - на 1,1%.

Список лидеров роста в составе Hang Seng возглавляют бумаги Orient Overseas (International) Ltd., дорожающие на 7,3%.

Рыночная стоимость BYD Electronic (International) Co. Ltd. увеличивается на 5,7%, Xinyi Solar Holdings - на 5%, Xiaomi (SPB: 1810) - на 3,2%, China Resources Mixc Lifestyle Services - на 3%.

China Resources Power Holdings теряет 2,8% капитализации, China Hongqiao Group - 2,3%, Galaxy Entertainment Group и Netease Inc.- 1,3%, Wharf Real Estate Investment - 0,6%.

В Тайбэе акции Taiwan Semiconductor Manufacturing Company (SPB: TSM) дорожают на 0,5%, причем в ходе сессии котировки поднимались до рекордного максимума.

Японский Nikkei 225 уменьшается на 0,3%.

Существеннее всех в составе индекса снижаются в цене бумаги Toho (-5,9%).

Рыночная стоимость Furukawa Electric сокращается на 3,5%, DeNA - на 3,1%, Fujikura - на 2,9%, Socionext - на 2,4%.

Капитализация Honda Motor подскочила на 12,9% на планах обратного выкупа акций на сумму до 1,1 трлн иен ($7 млрд), а в моменте взлетала на 17% - максимум с августа.

Бумаги ее партнеров Mitsubishi Motors и Nissan Motor, с которой Honda намерена объединиться до августа 2026 года, дорожают на 6,1% и 6% соответственно.

Цена акций Sumco повышается на 2,8%, Kobe Steel - на 2,5%.

Значение южнокорейского индекса Kospi снижается на 0,1%.

Индекс доверия потребителей к экономике Южной Кореи в декабре упал до минимальных более чем за два года 88,4 пункта со 100,7 пункта в ноябре, сообщил Банк Кореи. Динамика отражает рост экономических опасений в связи с политической неопределенностью после импичмента президента страны в середине месяца, пишет Trading Economics.

Котировки бумаг Posco снижаются на 0,2%.

Стоимость акций Korean Air Lines увеличивается на 0,6%, Hyundai Motor - на 0,2%, Samsung Electronics - на 1,5%.

Австралийский S&P/ASX 200 прибавил 0,2%.

ANZ нарастил рыночную стоимость на 0,5%, Westpac - на 0,4%.

Капитализация BHP уменьшилась на 0,4%, Rio Tinto - на 0,8%.

Цены на нефть эталонных марок умеренно поднимаются утром во вторник, восстанавливаясь после слабого снижения по итогам предыдущей сессии.

Февральские фьючерсы на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures к 8:15 мск подорожали на $0,35 (0,48%) - до $72,98 за баррель. В понедельник эти контракты снизились в цене на $0,31 (0,4%), до $72,63 за баррель.

Котировки февральских фьючерсов на WTI на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи (NYMEX) к указанному времени повысились на $0,3 (0,43%) - до $69,54 за баррель. Накануне фьючерсы подешевели на $0,22 (0,3%), до $69,24 за баррель.

Давление на нефтяные котировки оказывают опасения по поводу роста экономики Китая, крупнейшего импортера нефти в мире, а также укрепление доллара США, снижающее инвестиционную привлекательность сырьевых товаров для держателей других валют.

Накануне исследовательская организация Conference Board сообщила, что её индекс потребительского доверия в США в декабре упал до 104,7 пункта. Ноябрьская оценка индикатора пересмотрена до 112,8 со 111,7 пункта. Эксперты в среднем ожидали, что индекс поднимется до 113 пунктов в декабре с первоначально объявленного ноябрьского уровня, по данным опросов Trading Economics.

С одной стороны, такие статданные указывают на слабость экономики Соединенных Штатов, а с другой - повышают вероятность более быстрого смягчения денежно-кредитной политики Федрезерва в следующем году.

Кроме того, избранный президент США Дональд Трамп потребовал от администрации Панамского канала снизить плату за проход судов по этому водному пути, заявив, что в противном случае Вашингтон может восстановить контроль над этим объектом.

"Рынок в целом пока игнорирует новости про Панамский канал, а основное внимание направлено на меняющиеся фундаментальные показатели спроса и предложения, которые формируют прогноз на 2025 год", - отметила старший энергетический трейдер в CIBC Private Wealth Group Ребекка Бэбин.

Объем торгов на этой неделе может быть пониженным, а волатильность - повышенной из-за празднования католического Рождества, по случаю которого многие биржи мира в среду будут закрыты.


Опубликовано: ИА "Финмаркет"
 


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