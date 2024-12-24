Акции ЭсЭфАй привлекательны для инвесторов - "Цифра брокер"

Акции "ЭсЭфАй" потенциально привлекательны для вложений, считают аналитики инвестиционной компании "Цифра брокер".

"Холдинг закрыл остаток задолженности по кредитному договору в размере 9,7 млрд рублей. Таким образом, объем текущих кредитных обязательств компании сократился до нуля, что является значительным достижением в условиях высокой стоимости заимствований. На данный момент SFI торгуется с дисконтом около 20% к своим активам, что делает его акции потенциально привлекательными для инвесторов. При этом расходы корпоративного центра составляют всего 400-500 млн рублей в год, что не превышает 1% от средней чистой активной стоимости эмитента", - отмечают эксперты в комментарии.

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