Рубль в понедельник уверенно укрепился в паре с юанем благодаря подготовке экспортеров к последним налоговым выплатам года

Москва. 23 декабря. Китайский юань упал на Московской бирже по итогам торгов в понедельник, рубль уверенно вырос благодаря подготовке экспортеров к последним налоговым выплатам года. Согласно календарю Федеральной налоговой службы, в этом месяце единый день налоговых выплат был перенесен с 28-го на 25-е число. Таким образом в среду в бюджет должны быть перечислены налог на прибыль, НДПИ, акцизы и страховые взносы.

Курс юаня в 19:00 мск составил 13,845 руб., что на 11,55 коп. ниже уровня закрытия предыдущих торгов.

На основе данных отчетности кредитных организаций по результатам межбанковских конверсионных операций на внебиржевом валютном рынке, проведенных с 10:00 мск до 15:30 мск, ЦБ РФ опустил официальный курс доллара на 24 декабря на 72,95 копейки, до 101,6143 руб./$1, и уменьшил курс евро на 1,2932 рубля, до 105,2512 руб./EUR1.

"На заседании Банка России 20 декабря Эльвира Набиуллина отметила, что в 4-м квартале наблюдается снижение экспорта при стабильно высоком импорте. На этом фоне происходит сокращение предложения иностранной валюты на рынке, что оказывало давление на котировки рубля. Однако на прошлой неделе рубль укрепился по отношению к доллару США и евро. Основную поддержку котировкам национальной валюты могло оказать приближение сроков налоговых выплат, в связи с чем экспортеры активизировали продажу экспортной выручки. По данным фьючерсов на Московской бирже, курс доллара (USDRUBF) снизился на 1,05%, до 102,34 руб., а евро (EURRUBF) подешевел на 2,27%, до 106,54 руб.", - прокомментировал "Интерфаксу" ситуацию на рынке аналитик компании "ТКБ Инвестмент Партнерс" Максим Гладских.

Банк России на этой неделе объявит параметры проведения операций с валютой на 2025 год. Об этом в пятницу сообщила глава ЦБ Эльвира Набиуллина.

"Курс у нас плавающий, у нас нет цели поддерживать его на определенном уровне. С этой точки зрения мы осуществляем валютные интервенции. А приостановка покупки валюты в части бюджетного правила - тоже в некотором смысле валютные интервенции, если риски финансовой стабильности есть, о которых я говорила. Сейчас мы таких рисков не видим, но, тем не менее, о том, как будут проходить операции зеркалирования, мы на следующей неделе объявим уже все параметры на 2025 год", - сказала она после заседания совета директоров Банка России по ключевой ставке.

Банк России с 9 января 2024 года проводит операции на внутреннем валютном рынке, связанные с пополнением и использованием средств Фонда национального благосостояния (ФНБ).

С 28 ноября и до конца 2024 года регулятор принял решение не зеркалировать регулярные операции Минфина по бюджетному правилу. При этом продолжает продавать валюту в рамках пополнения и использования средств ФНБ в объеме 8,4 млрд руб. в день.

Отложенные покупки валюты регулятор планирует осуществить в течение 2025 года. Если ЦБ возобновит зеркалирование покупок валюты по бюджетному правилу в начале 2025 года, то ежедневный объем продаж с 1 по 14 января будет составлять 3 млрд рублей, исходя из объявления Минфином покупок с 6 декабря по 14 января по 5,4 млрд рублей в день.

Цены на нефть ускорили снижение вечером в понедельник из-за укрепления доллара США.

Февральские фьючерсы на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures по данным на 19:00 мск подешевели на 1,17%, до $72,08 за баррель. Фьючерсы на нефть WTI на февраль на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи (NYMEX) снизились в цене к этому времени на 1,04%, до $68,74 за баррель.

Инвесторы позитивно восприняли новость о том, что президент США Джо Байден подписал в субботу закон о временном финансировании работы правительства. Закон позволяет сохранить финансирование правительства на текущем уровне до 14 марта 2025 года и приостановить действие лимита госдолга на два года.

Ставки межбанковского кредитного рынка преимущественно повысились относительно предыдущего торгового дня. Согласно расчетам ЦБ, эталонная процентная ставка RUONIA по кредитам "овернайт" за 20 декабря упала на 98 базисных пунктов - до 20,99% годовых. Срочная версия RUONIA на один месяц, напротив, поднялась в понедельник на 4 базисных пункта - до 21,32% годовых, версия на три месяца увеличилась на 9 базисных пунктов, до 20,47% годовых. Срочная версия RUONIA на срок шесть месяцев прибавила 14 базисных пунктов относительно предыдущего торгового дня и в понедельник составила 19,43% годовых.