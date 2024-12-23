Пара рубль/юань будет торговаться в диапазоне 13,5-14 руб./юань до конца года - Freedom Finance Global

Пара рубль/юань будет торговаться в диапазоне 13,5-14 руб./юань до конца года, полагает аналитик Freedom Finance Global Наталья Мильчакова.

" В ходе сессии 23 декабря рубль укрепляется к доллару США и евро, а биржевой курс юаня упал заметно ниже 14 руб., - отмечает эксперт. - Отметим, что часто рубль реагирует на решения ЦБ РФ по ключевой ставке очень парадоксально. После неожиданного отказа регулятора повысить ключевую ставку в пятницу российская валюта, вопреки законам экономической теории, перешла к восстановительному росту, который продолжился и в этот понедельник. Эту реакцию можно объяснить риторикой главы ЦБ Эльвиры Набиуллиной и других представителей его руководства, которая после объявления решения сохранить ключевую ставку стала намного мягче".

Аналитик считает, что инфляция в России начнет замедляться к июню 2025 года, а снижения ключевой ставки можно будет ожидать в конце третьего или в четвертом квартале. Рубль, даже несмотря на его укрепление, выглядит, по мнению Мильчаковой, слишком дешевым, а значит, сохраняет потенциал дальнейшего укрепления.

"До конца года доллар может колебаться в рамках 98,5-100,5 руб., евро - в коридоре 103-105 руб., юань - в диапазоне 13,5-14 руб.", - прогнозирует стратег инвесткомпании.

Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.