23 декабря 2024 года 19:01
Цены евробондов РФ в понедельник продемонстрировали боковую динамику, несмотря на снижение UST
Москва. 23 декабря. Котировки российских суверенных еврооблигаций в понедельник продемонстрировали боковую динамику, несмотря на умеренное снижение цен американских казначейских обязательств (US Treasuries). При этом суверенные спреды к доходности базовых активов для большинства выпусков евробондов РФ слегка сузились.
Еврооблигации РФ с погашением в 2043 году снизились в цене на 15 базисных пунктов, подешевев до 70,15% от номинала (их доходность выросла на 3 базисных пункта, составив 9,08% годовых). Облигации с погашением в 2042 году подешевели за день на 9 базисных пунктов - до 72,77% от номинала (доходность увеличилась на 2 базисных пункта, составив 8,49% годовых; спред к US Treasuries аналогичной дюрации сузился на 2 базисных пункта). Вместе с тем самый "длинный" выпуск евробондов РФ с погашением в 2047 году не продемонстрировал ярко выраженной динамики - его котировки остались на уровне 30,94% от номинала (доходность - 16,69% годовых).
Евробонды РФ с погашением в 2026 году подорожали за день всего на 2 базисных пункта, до 71,41% от номинала (их доходность выросла на 10 базисных пунктов, до 29,16% годовых). Бумаги с погашением в 2027 году не изменились в цене, которая, как и днем ранее, составила 65,24% от номинала (доходность увеличилась на 5 базисных пунктов, составив 22,11% годовых), евробонды РФ с погашением в 2029 году также не продемонстрировали ярко выраженной динамики - котировки остались на уровне 66,76% от номинала (их доходность выросла на 2 базисных пункта, составив 14,92% годовых). В свою очередь стоимость российских еврооблигаций с погашением в 2030 году выросла за день всего на 1 базисный пункт и составила 66,86% от номинала.
Как отмечают эксперты "Интерфакс-ЦЭА", ситуация в секторе российских еврооблигаций 23 декабря была относительно спокойной, инвесторы не предпринимали активных действий на фоне существующих ограничений на движение капитала в пользу нерезидентов. Последний фактор ограничивает влияние динамики американских гособлигаций на ситуацию в секторе отечественных евробондов как в негативную, так и в позитивную сторону. При этом котировки US Treasuries в понедельник демонстрируют умеренное снижение - участники рынка продолжают оценивать "ястребиный" прогноз руководства Федеральной резервной системы (ФРС) относительно дальнейшей траектории процентных ставок.
Федрезерв США на прошлой неделе ожидаемо снизил процентную ставку на 25 базисных пунктов - до 4,25-4,5% годовых. Главным негативным фактором для рынка стал тот факт, что медианный прогноз членов руководства ФРС теперь предусматривает всего два снижения ставок в 2025 году, по 25 базисных пунктов каждое, вместо четырех, ожидавшихся ранее.
Председатель ФРС Джером Пауэлл в ходе пресс-конференции уделил особое внимание комментариям по поводу прогнозов о ставке, но не смог успокоить участников рынка. В частности, он подчеркнул, что "прогноз не является планом или руководством к действию", и сказал, что темпы снижения ставки могут быть ускорены в том случае, если инфляция окажется ниже, чем ожидаемые Федрезервом 2,5% в следующем году. При этом он признал, что сейчас центробанк приблизился к точке, когда пауза в смягчении денежно-кредитной политики будет оправданной, или уже достиг этой точки.
Опубликовано: /Финмаркет/
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