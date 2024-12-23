"БКС МИ" подтверждает нейтральную оценку бумаг МТС

"БКС Мир инвестиций" ("БКС МИ") подтверждает фундаментальную нейтральную оценку бумаг "МТС", сообщается в материале аналитиков Марии Сухановой и Андрея Шарова.

"Менеджмент эмитента на "Дне инвестора" подтвердил, что дивиденды остаются в приоритете (дивиденды в 2025 году должны составить как минимум 35 рублей на акцию; такая выплата соответствует прошлогоднему уровню и дает доходность 18%). Сигнал позитивен для котировок в моменте, - указывают эксперты. - Управленческая реорганизация - понятный шаг в сторону повышения прозрачности и эффективности. Комментарии менеджмента прояснили, каким образом компания планирует удержать долговую нагрузку на разумном уровне при сохранении размера дивидендов - за счет сокращения капзатрат и оптимизации расходов. Последнее действительно может смягчить давление роста процентных расходов на чистую прибыль и денежные потоки компании, на наш взгляд, если при этом конкурентоспособность бизнеса не пострадает".

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