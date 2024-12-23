X5 и Магнит - фавориты потребсектора в следующем году - Альфа-банк

X5 Retail и "Магнит"останутся фаворитами среди компаний потребительского сектора в следующем году, говорится в инвестиционной стратегии Альфа-банка на 2025 год.

"Мы ожидаем, что рынок продовольственной розницы вырастет на 15% г/г в 2024 году и продолжит расти сопоставимыми темпами (+14% г/г) в 2025 году, - прогнозируют аналитики. - Рост доходов продолжит оказывать поддержку платежеспособному спросу, что позволит ритейлерам перекладывать в цены растущие издержки (среднегодовая продовольственная инфляция в 2025 году ускорится до 11,1% по сравнению с 9,2% в 2024 году). Крупнейшие игроки также продолжат усиливать позиции в отрасли за счет открытия новых магазинов и точечных сделок M&A".

В непродовольственных сегментах эксперты банка ожидают более существенного замедления роста в 2025 году (+11% г/г против +17% г/г в 2024 году) на фоне роста цен, снижения отложенного спроса в течение 2023-24гг и ожидаемого замедления в потребительском кредитовании в 2025 году. Однако, по их мнению, влияние на динамику различных сегментов непродовольственной розницы также будут оказывать новостной поток, связанный с динамикой курса валют, импортных поставок и условий расчетов по импортным операциям.

"ИКС 5 - наш фаворит в секторе на 2025 год, - пишут стратеги Альфа-банка. - Инвестиционный кейс компании сочетает сильную операционную динамику бизнеса, низкую долговую нагрузку и накопленный дивидендный потенциал. 9 января возобновляются торги акциями Х5 - мы рекомендуем воспользоваться возможностью для покупки в случае реализации риска навеса бумаг, приобретенных во внешнем периметре. С учетом недооценки бумаги по мультипликаторам и потенциальных дивидендов в 2025П совокупная доходность инвестиций в акции Х5 может составить 66% (от цены закрытия 3 апреля 2024 года), по нашим оценкам".

Текущая коррекция рынка делает на взгляд экспертов, интересными для покупки акции "Магнита". По их мнению, негативные корпоративные новости уже заложены в цену. Аналитики ожидают улучшения операционной динамики и маржи бизнеса во 2П24, устойчивый потребительский спрос и инфляция окажут поддержку и в 1П2025. "Глядя на историческую динамику, рынок может ожидать сопоставимый финальный дивиденд по итогам 2024 года в июне-июле 2025 года (совокупная годовая доходность - 25%) - этот фактор будет оказывать поддержку бумагам "Магнита", - указывают эксперты.

Стратеги банка сохраняют умеренно положительный взгляд на Henderson - переформатирование салонов и расширение ассортимента является главным драйвером роста на ближайшие 3-4 года, а генерация денежных потоков позволяет финансировать развитие бизнеса и выплачивать дивиденды при сохранении чистого долга на околонулевом уровне. Среди рисков эксперты отмечают вероятный рост конкуренции в сегменте и более активный выход компании в новые локации.

Аналитики "Альфа-банка" осторожно смотрят на "НоваБев" в 2025 году на фоне снижения рентабельности бизнеса и дивидендных перспектив.

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