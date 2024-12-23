Покупка ОФЗ с фиксированным купоном - спекулятивно выгодная краткосрочная стратегия - инвестбанк "Синара"

Покупка ОФЗ с фиксированным купоном выглядит спекулятивно выгодной краткосрочной стратегией в текущих условиях, говорится в обзоре долгового рынка инвестиционного банка "Синара".

"Котировки ОФЗ начали осторожно повышаться в четверг, после публикации данных по недельной инфляции, показавших небольшое ее замедление в сравнении с предыдущими показателями, и резко ускорились в росте в пятницу после решения ЦБ РФ сохранить ключевую ставку на уровне 21%, - напоминает аналитик Александр Афонин. -Повышение "ключа" останется на повестке дня в 1К25. Регулятор сделал смелое предположение, что резкий рост цен в ноябре и декабре носит временный характер. В тексте пресс-релиза нет однозначных аргументов в поддержку решения о сохранении ставки на текущем уровне, поэтому ЦБ РФ, на наш взгляд, в феврале следующего года рассмотрит возможность повышения "ключа" до 22% или 23%. Более мягкий в этот раз сигнал создает дополнительный спрос на ОФЗ с фиксированным купоном, что выглядит спекулятивно выгодной краткосрочной стратегией".

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