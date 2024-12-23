Корпоративные бонды с фиксированным купоном наиболее интересны в ближайшее время - "Альфа-Инвестиции"

Корпоративные облигации с фиксированным купоном наиболее интересны в ближайшее время, говорится в комментарии "Альфа-Инвестиций".

"Общерыночный оптимизм отразился и на росте цен на рублевые облигации, который привел к снижению их доходности к погашению, - отмечают аналитики. - Индекс ОФЗ в день заседания ЦБ подскочил на 3,3%, что является лучшим результатом с 2022 года. Наиболее длинные выпуски выросли на 4-5%. На наш взгляд, еще не успели переоцениться корпоративные облигации с фиксированным купоном, и в ближайшее время они наиболее интересны. Отдаем предпочтение бумагам с погашением от двух лет и кредитным рейтингом не ниже "BBB+".

Валютные облигации (замещающие) почти не отреагировали на решение Банка России, отмечают далее эксперты. В результате разница между доходностью рублёвых и валютных облигаций сократилась, сделав последние более привлекательными. Сейчас средняя доходность по корпоративным долларовым выпускам составляет 11-12% годовых, и они, на взгляд аналитиков, отлично подходят для валютной диверсификации портфеля.

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