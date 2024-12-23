Рынок акций РФ утром превысил 2700п по индексу МосБиржи, лидируют бумаги МКБ и ВК

Москва. 23 декабря. Рынок акций РФ утром в понедельник продолжил ралли минувшей пятницы после решения ЦБ РФ не менять ключевую ставку, фактором поддержки также выступает улучшение внешней фондовой и сырьевой конъюнктуры (февральский фьючерс на Brent торгуется выше $73 за баррель). Индекс МосБиржи превысил рубеж 2700 пунктов (максимум с 18 ноября), лидируют в росте акции Московского кредитного банка (MOEX: CBOM) (+12,9%) и МКПАО "ВК" (MOEX: VKCO) (+6,8%).

К 11:00 МСК индекс МосБиржи составил 2714,81 пункта (+2,9%), индекс РТС - 835,64 пункта (+2,9%); цены большинства "голубых фишек" на Мосбирже выросли в пределах 6,6%.

Официальный курс доллара США, установленный ЦБ РФ с 21 декабря, составляет 102,3438 руб. (-1,0769 рубля).

Подорожали также акции АФК "Система" (MOEX: AFKS) (+6,6%), "НОВАТЭКа" (MOEX: NVTK) (+5%), "Магнита" (MOEX: MGNT) (+4%), "Северстали" (MOEX: CHMF) (+3,4%), "АЛРОСА" (MOEX: ALRS) (+3,3%), "Газпром нефти" (MOEX: SIBN) (+2,9%), "Московской биржи" (MOEX: MOEX) (+2,6%), ОК "Русал" (MOEX: RUAL) (+2,6%), "Т-Технологий" (+2,6%), "ЛУКОЙЛа" (MOEX: LKOH) (+2,5%), "Газпрома" (MOEX: GAZP) (+2,4%), "НЛМК" (MOEX: NLMK) (+2,4%), Сбербанка (MOEX: SBER) (+2,3% и +2,2% "префы"), "ММК" (MOEX: MAGN) (+2,3%), "Татнефти" (MOEX: TATN) (+1,9%), ПАО "Полюс" (MOEX: PLZL) (+1,8%), ВТБ (MOEX: VTBR) (+1,7%), "Норникеля" (MOEX: GMKN) (+1,7%), "Роснефти" (MOEX: ROSN) (+1,5%), "МТС" (MOEX: MTSS) (+0,9%), "Сургутнефтегаза" (MOEX: SNGS) (+0,8% и +1,9% "префы"), "РусГидро" (MOEX: HYDR) (+0,8%), "Интер РАО" (MOEX: IRAO) (+0,3%).

Подешевели акции "Аэрофлота" (MOEX: AFLT) (-0,1%).

По словам аналитиков "БКС Мир инвестиций", индекс МосБиржи в начале недели ожидаемо продолжил активный рост, однако более слабыми темпами. При этом стоит учитывать, что часть инвесторов захочет зафиксировать прибыль на текущих уровнях. Сейчас ближайшее сопротивление находится у отметки 2700 пунктов, и, учитывая серьезный рост пятницы, рынок может его преодолеть.

Для "Газпрома" позитивом стали новости, что США временно смягчили санкции для части покупателей газа из РФ. Так, Турция и страны Восточной Европы добились исключений из санкций США и могут и дальше оплачивать газ через Газпромбанк (MOEX: GZPR), по крайней мере до конца зимы. Новость снижает риски для оставшегося европейского экспорта "Газпрома" и позитивна для бумаг компании, которые по этому случаю могут прибавить в цене еще 2-3%. Целевой ценой для бумаг концерна выступает 190 руб., полагают эксперты "БКС МИ".

Как отмечает руководитель направления инвестиционного консультирования компании "Алор Брокер" Алексей Антонов, пятничное решение Банка России не менять ключевую ставку и смягчение риторики регулятора оказалось совершенно неожиданным для рынка, который отреагировал на это мощным взлетом. Индекс МосБиржи прибавил за день более 9%, чего не случалось с 2022 года, причем огромную роль в этом подъеме сыграло закрытие "шортов". В лидерах пятничного роста оказались наиболее перепроданные ранее бумаги - это "ПИК", "ВК", "Самолет" (MOEX: SMLT), "Мечел" (MOEX: MTLR). Однако по-прежнему не рекомендуется включать в инвестиционные портфели акции девелоперов, бизнес которых будет стагнировать из-за недоступности рыночной ипотеки, а также бумаги компаний с большим уровнем долга. Не думаем, что ЦБ скоро перейдет к снижению ставки, поэтому данные сектора продолжат испытывать проблемы, считает эксперт.

"Рискнем предположить, что многие захотят зафиксировать огромную прибыль пятницы, поэтому коррекция, по крайней мере в акциях, не за горами. После нее не исключаем начала плавного восстановления рынка акций на ожиданиях, что ключевая ставка ЦБ достигла пика. Вполне возможно, что борьба Банка России с инфляцией теперь сосредоточится на замедлении кредитования. В связи с этим теперь торговать лучше "от лонга"", - полагает Антонов.

Главный аналитик отдела экономического и отраслевого анализа Промсвязьбанка (MOEX: PSKB) Алексей Головинов полагает, что после фазы активного роста на рынке вероятна небольшая коррекция. Во-первых, часть инвесторов предпочтет зафиксировать прибыль перед праздниками. Во-вторых, текущая ключевая ставка ЦБ остается высокой, и пока нет уверенности, что в феврале она не будет повышена. Тем не менее, минимумы по рынку в текущем цикле снижения уже пройдены. В ближайшее время возможны откаты индекса, но снижения ниже 2400 пунктов не ожидается, считает он.

По оценке аналитиков компании "Цифра брокер", в ближайшие дни рост на рынке акций, скорее всего, продолжится в направлении 2800 пунктов по индексу МосБиржи, в то время как для формирования среднесрочных ожиданий стоит обратить внимание на поступающую макроэкономическую статистику. На этой неделе выйдут данные Росстата за ноябрь по розничным продажам и уровню безработицы. Особый интерес представляют показатели по занятости, поскольку они могут подтвердить или опровергнуть предварительные признаки ослабления напряженности на рынке труда.

Глава ЦБ Эльвира Набиуллина подтвердила, что "из-за отклонения траектории инфляции от цели Банка России все равно потребуется длительный период жестких денежно-кредитных условий".

Между тем в среднесрочной перспективе поддаваться чрезмерному оптимизму на данном этапе было бы неоправданно. Пока все выглядит так, будто ключевая ставка ЦБ вышла на плато, где может оставаться в течение длительного времени. Тем не менее новая формулировка регулятора о том, что целесообразность дальнейшего повышения ставки будет оцениваться на следующем заседании, исторически означает лишь 55%-ную вероятность того, что ставка не будет снова повышена. В конечном счете решение регулятора будет зависеть от новой порции макроэкономических данных, которые поступят за время до следующего заседания, считают аналитики компании "Цифра брокер".

В США в пятницу индексы акций выросли на 1-1,2% на статистике по потребительской инфляции, которая в ноябре оказалась слабее, чем прогнозировалось.

Доходы населения США в ноябре выросли на 0,3% по сравнению с предыдущим месяцем, расходы - на 0,4%, сообщило министерство торговли. Аналитики в среднем прогнозировали повышение первого показателя на 0,4%, второго - на 0,5%, по данным Trading Economics.

Индекс расходов на личное потребление PCE Core, который не учитывает стоимость продуктов питания и энергоресурсов, в ноябре повысился на 2,8% относительно того же месяца прошлого года, так же как и в предыдущий месяц. Это максимальные темпы с апреля. Эксперты прогнозировали ускорение роста до 2,9%. Федеральная резервная система при оценке рисков инфляции внимательно отслеживает динамику PCE Core.

Индекс потребительского доверия в США в декабре увеличился до 74 пункта по сравнению с 71,8 пункта месяцем ранее, согласно окончательным данным Мичиганского университета, который рассчитывает этот показатель. Результат совпал как с предварительно объявленными данными, так и с прогнозами экспертов.

В Азии в понедельник также преобладала позитивная динамика индексов акций (японский индекс Nikkei 225 вырос на 1,2%, австралийский ASX Australia - на 1,6%, южнокорейский Kospi - на 1,6%, китайский Shanghai Composite просел на 0,5%, гонконгский Hang Seng прибавляет 0,7%), просела Европа (индексы FTSE, CAC 40, DAX потеряли 0,2-0,3%), но "плюсуют" американские фондовые фьючерсы (контракты на индексы растут на 0,2-0,6%).

Японский Nikkei 225 корректируется вверх после снижения по итогам шести предыдущих сессий подряд, лидируют акции технологических компаний.

Инвесторы ждут решения Народного банка Китая (центробанк страны) относительно уровня ставки по кредитам сроком на год, выдаваемым по программе среднесрочного кредитования (MLF), которое будет обнародовано во вторник.

На нефтяном рынке утром в понедельник цены умеренно растут на фоне слабой активности торгов перед рождественскими праздниками.

Стоимость февральских фьючерсов на Brent к 11:00 МСК в понедельник составила $73,14 за баррель (+0,3% и -0,1% в пятницу), февральская цена WTI - $69,69 за баррель (+0,4% и +0,1% в пятницу).

По итогам прошлой недели Brent подешевела на 2,1%, WTI - на 1,9%.

В среду биржи США, Великобритании, Германии, Франции и других стран Европы, а также Гонконга, Южной Кореи и Австралии будут закрыты в связи с Рождеством. Многие площадки останутся закрытыми и в четверг.

В понедельник трейдеры оценивают заявления избранного президента США Дональда Трампа, потребовавшего от администрации Панамского канала снизить плату за проход судов по этому водному пути. В противном случае Вашингтон может восстановить контроль над этим объектом, заявил Трамп.

Эксперты Haitong Futures, обзор которых цитирует в понедельник The Wall Street Journal, отмечают, что опубликованные в пятницу статданные из США показали более слабый, чем ожидалось, рост ключевого для Федрезерва индикатора инфляции (индекс PCE). Это несколько ослабило опасения инвесторов в отношении резкого замедления темпов смягчения политики американским ЦБ, говорится в обзоре Haitong.

Во "втором эшелоне" на Мосбирже лидируют в росте акции "ТГК-2" (MOEX: TGKB) (+9,8% и +13,3% "префы"), ПАО "Левенгук" (MOEX: LVHK) (+9,8%), ПАО "ВУШ Холдинг" (MOEX: WUSH) (+9,2%), ПАО "Лензолото" (MOEX: LNZL) (+8,8%), "Русснефти" (MOEX: RNFT) (+7,1%), "ТГК-1" (MOEX: TGKA) (+6,1%), расписки "Эталона" (MOEX: ETLN) (+5,8%), ПАО "Смарттехгрупп" (MOEX: CARM) (+5,8%).

Подешевели акции ПАО "ЭсЭфАй" (MOEX: SFIN) (-5,4%), ПАО "НоваБев Групп" (MOEX: BELU) (-2,9%).

Суммарный объем торгов акциями из расчета индекса МосБиржи к 11:00 МСК составил 45,13 млрд рублей (из них 9,46 млрд рублей пришлось на обыкновенные акции Сбербанка, 4,54 млрд рублей на бумаги "Т-Технологий" (SPB: TCSG) и 2 млрд рублей на акции "Газпрома").