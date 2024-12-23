Рубль останется в диапазоне 13,7-14,3 руб. за юань в начале текущей недели - ПСБ

Курс валютной пары юань/рубль, скорее всего, останется в диапазоне 13,7-14,3 руб. за юань в начале текущей недели, считает начальник отдела экономического и отраслевого анализа Промсвязьбанка (ПСБ) Евгений Локтюхов.

"Юань в начале недели продолжит проторговывать текущие уровни. Рассчитываю, что более устойчивое предложение валюты и приближение налоговых выплат (28 декабря) нивелируют сезонные факторы давления на рубль, такие как профицит рублевой ликвидности, следствие роста бюджетных расходов, и спрос со стороны импорта. По моим оценкам, диапазон 13,7-14,3 руб. по курсу юаня может сохранить свою актуальность на ближайшие дни", - пишет эксперт в комментарии.

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