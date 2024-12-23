Рубль утром растет в паре с юанем на фоне дорожающей нефти

Москва. 23 декабря. Китайский юань снижается на Московской бирже утром в понедельник, рубль укрепляется на фоне дорожающей нефти.

По итогам первой минуты торгов курс юаня составил 13,893 руб. (-6,75 коп. к уровню предыдущего закрытия). Китайская валюта при этом оказалась на 9,67 коп. ниже уровня действующего официального курса.

"Неделю курс юаня завершил чуть ниже 14 руб. Поддержку оказали новости о санкционных послаблениях Газпромбанку (MOEX: GZPR) в части проведения платежей за экспорт, снижающие риски перебоев поступления валютной выручки, а также некоторое улучшение ситуации на мировых валютных и товарных, в первую очередь нефтяном рынках. В целом, судя по динамике курсов, ставок и торговой активности, на рынке имеется достаточный объем юаневой ликвидности. Решение Банка России сохранить ключевую ставку традиционно не оказало существенного влияния на динамику валютных пар. В начале этой недели юань продолжит проторговывать текущие уровни. Рассчитываю, что более устойчивое предложение валюты и приближение налоговых выплат нивелируют сезонные факторы давления на рубль, такие как профицит рублевой ликвидности, следствие роста бюджетных расходов, и спрос со стороны импорта. По моим оценкам, диапазон 13,7-14,3 руб. по курсу юаня может сохранить свою актуальность на ближайшие дни", - полагает начальник отдела экономического и отраслевого анализа ПСБ (MOEX: PSKB) Евгений Локтюхов.

Банк России в пятницу принял решение сохранить ключевую ставку на отметке 21% годовых, пояснил в комментарии к решению, что текущее ужесточение денежно-кредитных условий оказалось более существенным, чем предполагало октябрьское решение по ключевой ставке, чему способствовали автономные от денежно-кредитной политики факторы.

ЦБ также подчеркнул, что с учетом значительного роста процентных ставок для конечных заемщиков и охлаждения кредитной активности достигнутая жесткость денежно-кредитных условий формирует необходимые предпосылки для возобновления процесса дезинфляции и возвращения инфляции к цели, несмотря на повышенный текущий рост цен и высокий внутренний спрос.

"Банк России будет оценивать целесообразность повышения ключевой ставки на ближайшем заседании с учетом дальнейшей динамики кредитования и инфляции. По прогнозу Банка России, с учетом проводимой денежно-кредитной политики годовая инфляция снизится до 4,0% в 2026 году и будет находиться на цели в дальнейшем", - говорилось в сообщении регулятора.

"Для большинства участников рынка решение стало сюрпризом и, на наш взгляд, не вполне согласуется с риторикой регулятора и его представителей в заявлениях и аналитических комментариях, предшествовавших декабрьскому заседанию. При этом помимо самого решения сохранить ставку и смягчения ключевой формулировки содержание и риторика пресс-релиза, на наш взгляд, не уступает по жесткости октябрьскому пресс-релизу. С учетом пятничного решения и смягчения сигнала ЦБ вероятность сохранения ставки на первом заседании 2025 г. (в середине февраля) существенно повысилась и теперь для нас является базовым сценарием", - отмечает начальник отдела анализа банков и денежного рынка ИК "Велес Капитал" Юрий Кравченко.

Цены на нефть повышаются утром в понедельник на фоне слабой активности торгов перед рождественскими праздниками.

В среду биржи США, Великобритании, Германии, Франции и других стран Европы, а также Гонконга, Южной Кореи и Австралии будут закрыты в связи с Рождеством. Многие площадки останутся закрытыми и в четверг.

Стоимость февральских фьючерсов на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures по данным на 10:05 мск составляет $73,17 за баррель, что на 0,36% выше, чем на закрытие предыдущих торгов. Фьючерсы на нефть WTI на февраль на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи (NYMEX) выросли в цене к этому времени на 0,4%, до $69,74 за баррель.

По итогам прошлой недели Brent подешевела на 2,1%, WTI - на 1,9%.

В понедельник трейдеры оценивают заявления избранного президента США Дональда Трампа, потребовавшего от администрации Панамского канала снизить плату за проход судов по этому водному пути. В противном случае Вашингтон может восстановить контроль над этим объектом, заявил Трамп.