Торговый диапазон по паре рубль/доллар составит 104-106 руб./$1 в ближайшие дни - банк "Русский Стандарт"

Торговый диапазон по паре рубль/доллар, скорее всего, составит в ближайшие дни 104-106 руб./$1, по паре рубль/евро - 108-110 руб./EUR1, полагает директор департамента операций на финансовых рынках банка "Русский Стандарт" Максим Тимошенко.

"На стороне рубля - перспективы активизации продаж иностранной валюты экспортерами в рамках подготовки к традиционным налоговым выплатам в конце уходящего года, - отмечает эксперт. - При этом, решение регулятора оставить ставку неизменной заметно сильного влияния на курс национальной валюты не окажет, поскольку он продолжает во многом зависеть от баланса экспорта и импорта. Между тем в среднесрочной перспективе поддержать российский рубль способна свежая статистика, показывающая рост до рекордных показателей доли платежей в рублях за экспорт в Европу. Мировые нефтяные цены могут скорректироваться на фоне данных Минэнерго США по снижению запасов нефти в США на меньшие показатели, чем ожидалось".

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