Индекс Мосбиржи проведет торги понедельника в диапазоне 2650-2700п - ПСБ

Индекс Мосбиржи, вероятно, будет торговаться в диапазоне 2650-2700 пунктов в понедельник, прогнозирует аналитик Промсвязьбанка Алексей Головинов.

"Рост рынка акций может продолжиться в понедельник, однако затем вероятна небольшая коррекция. Во-первых, часть инвесторов предпочтет зафиксировать прибыль перед праздниками. Во-вторых, текущая ключевая ставка остается высокой, и пока нет уверенности, что в феврале она не будет повышена, - пишет эксперт в комментарии. - Тем не менее мы полагаем, что минимумы по рынку в текущем цикле снижения уже пройдены. В ближайшее время возможны откаты индекса Мосбиржи, но снижение ниже 2400 пунктов не ожидаем".

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