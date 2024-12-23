Вероятен рост на рынке акций РФ в ближайшие дни - "Цифра брокер"

Вероятен рост на российском рынке акций в ближайшие дни, индекс Мосбиржи может двигаться в направлении 2800 пунктов, считают аналитики инвестиционной компании "Цифра брокер".

При этом для формирования среднесрочных ожиданий, по мнению экспертов, стоит обратить внимание на поступающую макроэкономическую статистику. На текущей неделе выйдут данные Росстата за ноябрь по розничным продажам и уровню безработицы. Особый интерес, говорится в материале аналитиков инвесткомпании, представляют показатели по занятости, поскольку могут подтвердить или опровергнуть предварительные признаки ослабления напряженности на рынке труда.

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