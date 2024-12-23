Инвесторам стоит продолжить увеличение доли ОФЗ-ПД в портфеле - ПСБ

Сохранение ключевой ставки Банка России на уровне 21% годовых по итогам декабрьского заседания подкрепляет идею продолжить увеличение доли ОФЗ-ПД в облигационном портфеле, считает управляющий по анализу банковского и финансового рынков Промсвязьбанка (ПСБ) Дмитрий Грицкевич.

Решение Банка России стало неожиданностью для рынка, что привело к стремительному взлету индекса RGBI (в том числе на закрытии коротких позиций) - доходность индекса снизилась на 87 базисных пунктов (до 17,54% годовых), констатирует эксперт.

"Ранее мы отмечали, что предел повышения ставки уже близко и можно начать постепенно формировать позицию из длинных ОФЗ-ПД и корпоративных бумаг с фиксированным купоном (до 10-20% портфеля). Решение ЦБ сохранить ставку подкрепляет нашу идею - считаем целесообразным довести долю данных бумаг до 20% в 1К25, - пишет Грицкевич в материале банка. - До конца 2024 года ожидаем переход индекса к консолидации, однако заметной коррекции не ждем - институциональные инвесторы будут стремиться максимально нивелировать отрицательную переоценку портфелей с начала года".

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