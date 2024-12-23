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23 декабря 2024 года 09:36

Цены рублевых корпбондов в понедельник могут сохранить позитивную динамику, отыгрывая итоги заседания ЦБ

Москва. 23 декабря. Цены рублевых корпоблигаций в понедельник могут сохранить восходящую динамику, отыгрывая как благоприятные для рынка итоги декабрьского заседания ЦБ РФ, так и позитивные сигналы, поступающие с мировых рынков капитала, полагают эксперты "Интерфакс-ЦЭА".

Совет директоров Банка России 20 декабря 2024 года принял решение сохранить ключевую ставку на уровне 21% годовых вопреки ожиданиям рынка ее заметного повышения. "Произошло более существенное ужесточение денежно-кредитных условий, чем предполагало октябрьское решение по ключевой ставке. Этому способствовали автономные от денежно-кредитной политики факторы. По оценке Банка России, с учетом значительного роста процентных ставок для конечных заемщиков и охлаждения кредитной активности достигнутая жесткость денежно-кредитных условий формирует необходимые предпосылки для возобновления процесса дезинфляции и возвращения инфляции к цели, несмотря на повышенный текущий рост цен и высокий внутренний спрос", - говорилось в сообщении регулятора.

Банк России будет оценивать целесообразность повышения ключевой ставки на ближайшем заседании с учетом дальнейшей динамики кредитования и инфляции. По прогнозу Банка России, с учетом проводимой денежно-кредитной политики годовая инфляция снизится до 4,0% в 2026 году и будет находиться на цели в дальнейшем, отмечает ЦБ РФ.

Американские фондовые индексы выросли в пятницу на данных о том, что инфляция в стране была слабее, чем прогнозировалось. Доходы населения США в ноябре выросли на 0,3% по сравнению с предыдущим месяцем, расходы - на 0,4%, сообщило министерство торговли. Аналитики в среднем прогнозировали повышение первого показателя на 0,4%, второго - на 0,5%. Индекс расходов на личное потребление PCE Core, который не учитывает стоимость продуктов питания и энергоресурсов, в ноябре повысился на 2,8% относительно того же месяца прошлого года, так же как и в предыдущий месяц. Это максимальные темпы с апреля. Эксперты прогнозировали ускорение роста до 2,9%. Федеральная резервная система при оценке рисков инфляции внимательно отслеживает динамику PCE Core.

Индекс потребительского доверия в США в декабре увеличился до 74 пункта по сравнению с 71,8 пункта месяцем ранее, согласно окончательным данным Мичиганского университета, который рассчитывает этот показатель. Результат совпал как с предварительно объявленными данными, так и с прогнозами экспертов.

Фондовые индексы стран Азиатско-Тихоокеанского региона начали неделю с позитивным настроем. Китайский индекс Shanghai Composite к 8:25 МСК увеличился на 0,1%, гонконгский Hang Seng - на 0,6%. Инвесторы ждут решения Народного банка Китая (центробанк страны) относительно уровня ставки по кредитам сроком на год, выдаваемым по программе среднесрочного кредитования (MLF), которое будет обнародовано во вторник. Значение японского индекса Nikkei 225 к 8:24 МСК поднялось на 1,3% после снижения по итогам шести предыдущих сессий подряд. Южнокорейский индекс Kospi к 8:20 МСК прибавил 1,7% вслед за акциями технологических и судостроительных компаний. Австралийский индекс S&P/ASX 200 вырос на 1,7%.

В свою очередь цены на нефть повышаются в понедельник на фоне слабой активности торгов перед рождественскими праздниками. В среду биржи США, Великобритании, Германии, Франции и других стран Европы, а также Гонконга, Южной Кореи и Австралии будут закрыты в связи с Рождеством. Многие площадки останутся закрытыми и в четверг.

Стоимость февральских фьючерсов на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures по данным на 9:20 мск составила $73,2 за баррель, что на 0,36% выше, чем на закрытие предыдущих торгов. В пятницу эти контракты подешевели на 0,1%, до $72,94 за баррель. Фьючерсы на нефть WTI на февраль на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи (NYMEX) выросли в цене к этому времени на 0,39%, до $69,73 за баррель. По итогам предыдущей сессии стоимость этих контрактов увеличилась на 0,1%, до $69,46 за баррель. По итогам прошлой недели Brent подешевела на 2,1%, WTI - на 1,9%.

В понедельник трейдеры оценивают заявления избранного президента США Дональда Трампа, потребовавшего от администрации Панамского канала снизить плату за проход судов по этому водному пути. В противном случае Вашингтон может восстановить контроль над этим объектом, заявил Трамп. Эксперты Haitong Futures, обзор которых цитирует в понедельник The Wall Street Journal, отмечают, что опубликованные в пятницу статданные из США показали более слабый, чем ожидалось, рост ключевого для ФРС индикатора инфляции (индекс PCE). Это несколько ослабило опасения инвесторов в отношении резкого замедления темпов смягчения политики американским ЦБ.

Торговая активность на рынке рублевых корпоративных облигаций 20 декабря выросла почти в 2 раза относительно предыдущего торгового дня и оказалась заметно выше средних значений - суммарный объем торгов бондами на Московской бирже составил 34,676 млрд рублей, из которых на основные торги пришлось 10,985 млрд рублей. При этом котировки большинства выпусков корпоративных облигаций продемонстрировали заметный рост, отыгрывая итоги декабрьского заседания ЦБ РФ, ставшие приятным сюрпризом для рынка.

Ценовой индекс IFX-Cbonds-P по итогам торгов в пятницу вырос на 2,1% и составил 103,84 пункта, а индекс полной доходности IFX-Cbonds за день прибавил также 2,1%, поднявшись до 942,17 пункта. Среди бумаг, входящих в индекс IFX-Cbonds-P, в лидерах повышения оказались облигации "Новотранс-001Р-03" (+5,52%), "Мэйл.Ру Финанс-001Р-01" (+4%), "АФК Система-1P-21" (+3,78%), "НоваБев Групп БО-П05" (+3,48%), "СТМ-001Р-02" (+3,37%) и "Почта России БО-002P-01" (+3,36%).

Из корпоративных событий аналитики отмечают, что АО "Полипласт" завершило размещение 5-летних облигаций серии П02-БО-01 с офертой через 2 года объемом 1 млрд рублей. Сбор заявок на выпуск прошел 18 декабря. Предусмотрены переменные ежемесячные купоны, которые будут рассчитываться по формуле: сумма доходов за каждый день купонного периода, исходя из значения ключевой ставки Банка России, плюс спред в размере 6% годовых.

ООО "Совком секьюритиз" завершило размещение 3-летних облигаций серии 001Р-01 объемом 5 млрд рублей. Сбор заявок на выпуск прошел 16 декабря. Купоны по выпуску переменные и ежемесячные, определяются как сумма доходов за каждый день купонного периода, исходя из ключевой ставки Банка России на 7-й день, предшествующий дате расчета, + спред. Размер спреда установлен на уровне 4% годовых. По выпуску в даты окончания 12-го и 24-го купонов установлена возможность проведения call-опциона или оферты на выкуп. Выпуск размещен в рамках программы облигаций эмитента серии 001Р объемом 20 млрд рублей. В рамках бессрочной программы биржевые облигации могут быть размещены на срок до 15 лет. Ранее эмитент на публичный долговой рынок не выходил.

ПАО "Селигдар" (MOEX: SELG) продлило период размещения выпуска облигаций серии GOLD03 с номиналом в золоте, теперь облигации будут доступны для покупки до 31 июля 2025 года. Первоначальный период размещения займа был установлен с 21 июня по 30 августа 2024 года, позже компания продлила его до 25 декабря. Сбор заявок на выпуск прошел 18 июня. Ставка квартальных купонов установлена на уровне 5,5% годовых. Срок обращения выпуска - около 5,24 года (1911 дней). Планируется, что объем размещения облигаций будет равен эквиваленту до 300 кг золота. Номинальная стоимость каждой облигации, рассматриваемая в качестве условной денежной единицы, составляет 1 грамм золота. Денежный эквивалент номинала облигации (на основе учетной цены на золото, установленной ЦБ на 3-й день, предшествующий дате определения денежного эквивалента) на 18 июня составлял 6 тыс. 672,12 рубля. По данным Мосбиржи, на текущий момент размещены бумаги выпуска на 1,15 млрд рублей (или 172 тыс. 454 облигации).

АО "ИНК-Капитал" (основной собственник "Иркутской нефтяной компании") установило финальный ориентир спреда к ключевой ставке ЦБ 2-летних облигаций серии 001Р-02 объемом 30 млрд рублей на уровне 450 базисных пунктов. Купоны по выпуску квартальные и переменные, определяемые как сумма доходов за каждый день купонного периода, исходя из ключевой ставки Банка России, + спред. Сбор заявок на выпуск прошел 20 декабря. Техразмещение запланировано на 25 декабря. Выпуск доступен для приобретения неквалифицированным инвесторам при условии прохождения теста N8.

ООО "Интерлизинг" 23 декабря начнет размещение дополнительного выпуска №1 облигаций серии 001Р-10 в объеме 500 млн рублей. Цена доразмещения составит 100% от номинальной стоимости (1 тыс. рублей). Датой окончания размещения дополнительного выпуска станет наиболее ранняя из следующих дат: 3-й рабочий день с даты начала размещения или дата размещения последней облигации дополнительного выпуска. Основной выпуск 3-летних облигаций на 3 млрд рублей был размещен в ноябре текущего года. Купоны по выпуску переменные и ежемесячные, рассчитываются как сумма ключевой ставки Банка России на 5-й рабочий день, предшествующий дате начала купонного периода, плюс спред в размере 4,5% годовых.

ОАО "Российские железные дороги" (РЖД) установило ставку 18-го купона облигаций серии 001P-26R на уровне 22,35% годовых. Компания разместила выпуск 5-летних бондов объемом 30 млрд рублей в июле 2023 года. Ставка 1-го купона установлена на уровне 8,6% годовых. Ежемесячные купоны по выпуску переменные и рассчитываются по формуле: RUONIA плюс спред 130 базисных пунктов.


Опубликовано: ИА "Финмаркет"
 


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