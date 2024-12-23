"Финам" подтверждает рейтинг "держать" для акций Darden Restaurants с прогнозной стоимостью на уровне $180 за штуку, что предполагает "даунсайд" 2%, сообщается в материале аналитика Игната Иванова.

"Эмитент 19 декабря опубликовал отчетность за 2К25 финансового года (ф.г.). Выручка и прибыль совпали с ожиданиями рынка, но сопоставимые продажи большинства ресторанов оказались лучше прогнозов. Также компания повысила "гайденс" на весь 2025 ф.г. Котировки бумаг взлетели на 14,7% и немного превысили нашу целевую цену. При этом мы не можем назвать опубликованные результаты очень сильными, то есть не видим необходимости повышать целевую цену, - пишет эксперт. - стоимость акций получена при помощи усредненной оценки по собственным историческим мультипликаторам и форвардным мультипликаторам по аналогам (P/E NTM и EV/EBITDA NTM)".

В качестве рисков Иванов выделяет неважные результаты премиум-сегментов на фоне ослабленного потребительского спроса, а также повышенную конкуренцию со стороны других ресторанов и служб доставки.

Darden Restaurants управляет сетями ресторанов в США с полным обслуживанием под десятью брендами в различных ценовых категориях - от демократичных до "высокой кухни".

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