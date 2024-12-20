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20 декабря 2024 года 20:00

Решение ЦБ РФ не менять ставку дало старт предновогоднему ралли рынка акций

Рынок акций РФ на уходящей неделе сохранил повышенную волатильность на фоне ослабления рубля, санкционных новостей и ожиданий дальнейшего роста ключевой ставки ЦБ РФ из-за ускорения инфляции. Однако неожиданное решение регулятора в пятницу оставить ставку на уровне 21% годовых дало старт предновогоднему ралли. Индекс МосБиржи, опускавшийся на неделе ниже 2400 пунктов (минимум с марта 2023 года), совершил в пятницу на новостях от ЦБ РФ резкий скачок к 2640 пунктам.

В период с 16 по 20 декабря индекс МосБиржи вырос на 6,2% и составил 2638,42 пункта, индекс РТС прибавил 7,3% и достиг 812,12 пункта. Февральский фьючерс на нефть Brent на неделе подешевел до $72,38 за баррель (-2,8%). Официальный курс доллара США, установленный Банком России, за неделю снизился до 102,3438 руб./$1 (-1,09 рубля).

Рынок акций РФ начал неделю со снижения на фоне антироссийских санкционных новостей и сохраняющихся ожиданий роста ставки ЦБ РФ на заседании регулятора 20 декабря; внешние торговые площадки при этом подавали смешанные сигналы. Индекс МосБиржи обновил годовой минимум, упав в район 2420 пунктов, при этом лидерами снижения выступили бумаги "ММК" (-6%), ГК "Самолет" (-6%), ПАО "Группа Позитив" (-5,2%).

Лидеры стран Евросоюза утвердили 15-ый санкционный пакет против России, который направлен на "ограничение возможностей России" в проведении военных действий на Украине. Евросоюз ввел санкции в отношении 52 судов из третьих стран, которые, по мнению Брюсселя, использовались для обхода ограничительных мер, введенных в отношении России ранее. Также Евросоюз ввел меры по экспортному контролю в отношении 32 компаний, которые, как утверждается в заявлении Евросовета, напрямую поддерживают ВПК России.

Девелопер "ПИК" (-4,8%) подпал под санкции ЕС (весной "ПИК" и его акционер Сергей Гордеев подпали также под санкции США), также в числе санкционных компаний оказалась авиакомпания "ЮТэйр" (-10,4%).

Во вторник рынок акций РФ продолжил снижение на фоне ухудшения внешней фондовой и нефтяной конъюнктуры (фьючерс на нефть Brent упал к $72,5 за баррель), санкционных новостей и ожиданий роста ставки ЦБ РФ; индекс МосБиржи снизился шестые торги подряд, пробил рубеж 2400 пунктов и обновил минимум с марта 2023 года во главе с упавшими после отсечки дивидендов акциями "ЛУКОЙЛа" (-7%) и "Северстали" (-5,1%). Также через отсечку дивидендов прошли бумаги МКПАО "Хэдхантер" (-23,2%, до 3060 рублей; выплаты за 2024 год - 907 руб. на бумагу); акции "Газпрома" (-2,2%) в течение торгов обновили минимум с января 2009 года.

Председатель совета министров Италии Джорджа Мелони заявила во вторник, что страны ЕС консультируются по поводу следующего, 16-го пакета санкций в отношении России.

Нефть подешевела на худших, чем ожидалось, статданных из Китая -замедление розничных продаж в КНР в ноябре усилило опасения трейдеров в отношении спроса на нефть со стороны крупнейшего импортера топлива в мире.

Выросли акции ПАО "Лензолото" (+18,8% и +7,9% "префы"), ПАО "Калужская сбытовая компания" (+6,4%), ПАО "Бурятзолото" (+5,6%), SFI (+4,6%), ПАО "Якутская топливно-энергетическая компания" (+3,1%), ПАО "НоваБев Групп" (+2,5%).

Акционеры "Лензолото" (+18,8% и +7,9% "префы") утвердили выплату дивидендов по итогам 9 месяцев 2024 года в размере 1184 рубля на обыкновенную акцию (на "префы" дивидендов нет), отсечка реестра 27 декабря 2024 года.

В среду рынок акций РФ скорректировался вверх за счет закрытия игроками части коротких позиций в ожидании свежих статданных Росстата по инфляции в преддверии решения Банка России по ключевой ставке на заседании в пятницу; внешние фондовые и сырьевые площадки подавали умеренно позитивные сигналы (фьючерс на нефть Brent поднялся до $74 за баррель). Индекс МосБиржи превысил рубеж 2400 пунктов, лидерами роста выступили бумаги Московского кредитного банка (+4,3%) и ПАО "Полюс" (+3,9%).

Инфляционные ожидания населения РФ в декабре выросли до 13,9% с 13,4% в ноябре, обновив максимум 2024 года, следует из опроса "инФОМ", проведенного по заказу Банка России. Оценка наблюдаемой населением инфляции в декабре также увеличилась - до 15,9% с 15,3% в ноябре.

Вышедшие после закрытия основных торгов на Мосбирже данные Росстата показали, что инфляция в РФ с 10 по 16 декабря замедлилась до 0,35% после роста на 0,48% с 3 по 9 декабря и на 0,5% с 26 ноября по 2 декабря. С начала месяца рост цен к 16 декабря составил 0,97%, с начала года - 9,14%.

Из данных за 16 дней декабря этого и прошлого годов следует, что на 16 декабря годовая инфляция в РФ ускорилась до 9,50% с 9,32% на 9 декабря (8,88% на конец ноября), если ее высчитывать из недельной динамики (такой методики придерживается ЦБ).

Нефть подросла на статистике Минэнерго США по запасам сырья (сократились резервы нефти и дистиллятов).

Во "втором эшелоне" на Мосбирже началось ралли региональных сетевых компаний. Глава "Россетей" Андрей Рюмин сообщил премьер-министру Михаилу Мишустину, что выручка группы компаний под управлением ПАО "Россети" в этом году может превысить 1,5 трлн руб.

В четверг рынок акций РФ растерял почти весь дневной рост после завершения ежегодной прямой линии с президентом России Владимиром Путиным - игроки начали фиксировать прибыль, вернувшись к ожиданиям ужесточения монетарной политики ЦБ РФ на заседании в пятницу; внешняя конъюнктура в четверг ухудшилась после "ястребиных" прогнозов Федрезерва США. Индекс МосБиржи просел в район 2415 пунктов после роста днем к 2470 пунктам.

Текущий уровень инфляции в РФ составляет 9,2-9,3% и является тревожным сигналом для экономики, но в целом, с учетом роста реальных доходов населения, ситуация остается стабильной, заявил президент РФ Владимир Путин.

По словам Путина, рост ВВП РФ в 2024 году ожидается на уровне 3,9-4,0%, в 2025 году правительство и ЦБ ставят задачу "мягкой посадки", рост ожидается на уровне 2-2,5%.

Также Путин завил, что Россия готова и к переговорам, и к компромиссам по урегулированию на Украине, но такая же готовность должна быть и у второй стороны. Санкции США против российской СПГ-отрасли (сжиженного природного газа) наносят ей ущерб, но Россия найдет выход, как и с другими энергоносителями, и увеличит долю на мировом рынке СПГ, заявил Путин. Также Путин отметил, что "нового контракта на транзит газа через Украину не будет, это уже понятно, но "Газпром" переживет". Акции "Газпрома" просели на 0,8%, в район 107 рублей за штуку.

Федрезерв США ожидаемо снизил ключевую ставку на 25 базисных пунктов (до 4,25-4,5% годовых), но при этом опубликовал "ястребиный" прогноз относительно дальнейшей траектории процентных ставок и повысил прогноз по инфляции на 2025-2026 годы. Главным негативным фактором для рынка стал тот факт, что медианный прогноз членов руководства ФРС теперь предусматривает два снижения ставок в 2025 году, по 25 б.п. каждое, вместо четырех, ожидавшихся ранее.

Медианные прогнозы руководителей ФРС предполагают, что базовая процентная ставка опустится до 3,9% к концу 2025 года, до 3,4% к концу 2026 года и до 3,1% к концу 2027 года. В сентябре ставки ожидались на уровне 3,4%, 2,9% и 2,9%.

Банк Японии сохранил ключевую процентную ставку на уровне 0,25% годовых (максимум с 2008 года), Банк Англии на декабрьском заседании также не стал менять ставку - 4,75%. Рост ВВП США в III квартале был пересмотрен до 3,1% с предварительной оценки в 2,8% в пересчете на годовые темпы (во II квартале ВВП США вырос на 3%).

Нефть Brent просела к $73 за баррель после "ястребиных" прогнозов ФРС, которые привели к укреплению доллара США.

В пятницу Банк России принял неожиданное для рынка решение сохранить ключевую ставку на уровне 21% годовых, взяв паузу после трех подряд ее повышений (+2 п.п. в июле, +1 п.п. в сентябре и +2 п.п. в октябре) и объяснив свой шаг "более существенным ужесточением денежно-кредитных условий, чем предполагало октябрьское решение".

По оценке ЦБ, это связано как с влиянием уже реализованного с середины 2024 года ужесточения денежно-кредитной политики, так и с рядом автономных факторов (ужесточением макропруденциальной политики, плановой нормализацией банковского регулирования, повышением требований банков к заемщикам).

По оценке ЦБ, в ближайшие месяцы инфляционное давление начнет снижаться под влиянием жестких ДКУ и замедления кредитования.

При этом регулятор дал сигнал рынку, что будет оценивать целесообразность повышения ключевой ставки на ближайшем заседании. Новый сигнал остался "ястребиным" по форме, но содержательно смягчился относительно октябрьского, что дает основания - при реализации определенного сценария в ближайшие два месяца - рассматривать 21% не как промежуточный этап, а как возможный пик жесткости в этом цикле ДКП.

В итоге индекс МосБиржи в пятницу подскочил в район 2640 пунктов, индекс РТС превысил 800 пунктов, взлет цен blue chips составил 5-15%, причем покупки наблюдались по всему спектру бумаг.

В период с 16 по 20 декабря среди акций, входящих в листинг 1-го и 2-го уровней Мосбиржи, лучше рынка оказались бумаги ПАО "Россети Сибирь" (+36%), ПАО "Россети Северо-Запад" (+17%), Совкомбанка (+17%); хуже рынка выглядели акции ПАО "НоваБев Групп" (-4%), ПАО "Промомед" (-3%), НК "ЛУКОЙЛ" (-1%).

Рынок акций РФ в последнюю торговую неделю года может продолжить предновогоднее ралли на сигналах от ЦБ РФ, фактором риска будет оставаться слабая динамика нефтяных цен и геополитическая напряженность. Для индекса МосБиржи коридор колебаний в третьей декаде декабря может составить 2500-2800 пунктов, для индекса РТС - 750-900 пунктов, полагают аналитики "Интерфакс-ЦЭА".


Опубликовано: ИА "Финмаркет"
 


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