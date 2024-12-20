"Финам" понизил рейтинг акций Nebius N.V. до "держать"

"Финам" понизил рейтинг акций Nebius N.V. с "покупать" до "держать", сохранив целевую цену на уровне $25,3 за бумагу, что соответствует потенциалу снижения на 7%, сообщается в комментарии инвесткомпании.

"В ближайшие месяцы мы ожидаем продолжение сильных колебаний цены акции Nebius N.V. Пыл инвесторов могут охладить финансовые результаты компании. На последнем инвестиционном раунде Nebius N.V. анонсировала прогноз, согласно которому по итогам 2025 года показатель ARR (12 выручек последнего месяца) составит от $750 млн до $1 млрд. Это свидетельствует о более быстром снижении темпов роста, чем ожидали, поскольку, по нашему прогнозу, выручка за весь 2025 год должна составить $880,3 млрд", - пишет аналитик Леонид Делицын.

Важным риском для бизнес-модели Nebius, на взгляд эксперта, является потенциально острая конкуренция со стороны компаний "бигтеха", которые одновременно являются крупнейшими облачными операторами и, несомненно, рассчитывают стать главными провайдерами платформ ИИ, а также новых непубличных игроков - их насчитывается не менее 30.

Аналитик "Финама" ожидает, что подобно многим специализированным облачным компаниям и всем специализированным ИИ-компаниям, операционно убыточным в течение всей истории, Nebius N.V. не выйдет на операционную окупаемость в первые три года после возобновления торгов акциями.

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